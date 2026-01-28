Más Información

Detienen a despachador del Tren Interoceánico; es el segundo aprehendido por descarrilamiento en Oaxaca

Maquinista y conductor del Tren Interoceánico no tenían licencia vigente, reportan; locomotora no cumplía con medidas de seguridad

EU y México acuerdan iniciar conversaciones sobre reformas estructurales al T-MEC; incluyen reglas de origen y minerales críticos

FGR no entregó carpeta de investigación completa: abogado de marineros acusados de huachicol fiscal; acusa falta de dos tomos

EU decidirá en qué puede gastar Venezuela ingresos por petróleo: Marco Rubio; dinero irá a cuenta controlada por el Tesoro

T-MEC podría entrar en "modo zombie", Fitch Ratings; prevé presiones fiscales y bajo crecimiento para México en 2026

Ricardo Mendoza Cerón, es el segundo tripulante detenido por el caso del ocurrido en diciembre del año pasado en Nizanda, Oaxaca.

Elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR), lo aprehendieron ayer en la colonia centro del municipio de , por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, según registros ministeriales.

Tras su detención, Mendoza Cerón fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con sede en Cintalapa, para ser puesto a disposición del juez que libró la orden de aprehensión en contra por los delitos mencionados.

Ricardo Mendoza Cerón está identificado como despachador del Tren Interoceánico que para desempeñar el puesto, de acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía General de la República.

Con su detención, por este caso, ya que el lunes se detuvo a Felipe de Jesús Díaz Gómez, conductor de la unidad siniestra que dejó 14 muertos y casi un centenar de heridos.

