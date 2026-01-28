Ricardo Mendoza Cerón, es el segundo tripulante detenido por el caso del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en diciembre del año pasado en Nizanda, Oaxaca.

Elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR), lo aprehendieron ayer en la colonia centro del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, según registros ministeriales.

Tras su detención, Mendoza Cerón fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con sede en Cintalapa, para ser puesto a disposición del juez que libró la orden de aprehensión en contra por los delitos mencionados.

Ricardo Mendoza Cerón está identificado como despachador del Tren Interoceánico que no contaba con licencia para desempeñar el puesto, de acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía General de la República.

Con su detención, suman dos los detenidos por este caso, ya que el lunes se detuvo a Felipe de Jesús Díaz Gómez, conductor de la unidad siniestra que dejó 14 muertos y casi un centenar de heridos.

