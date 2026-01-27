Más Información

FGR reporta exceso de velocidad en descarrilamiento del Tren Interoceánico; ejercerá acción penal

FGR reporta exceso de velocidad en descarrilamiento del Tren Interoceánico; ejercerá acción penal

Detienen a maquinista del Tren interoceánico tras descarrilamiento en Oaxaca: ferrocarrileros

Detienen a maquinista del Tren interoceánico tras descarrilamiento en Oaxaca: ferrocarrileros

Secretaría de Ciencia presenta a Lucero Ibarra como directora del CIDE: “ya ocupa la oficina de la dirección general”, informó

Secretaría de Ciencia presenta a Lucero Ibarra como directora del CIDE: “ya ocupa la oficina de la dirección general”, informó

Corte pagó cursos de yoga, Tai chi y cocina a empleados y pensionados; adjudican contratos de forma directa

Corte pagó cursos de yoga, Tai chi y cocina a empleados y pensionados; adjudican contratos de forma directa

Esperanza en la lucha contra el cáncer de páncreas; científicos logran curación completa en ratones

Esperanza en la lucha contra el cáncer de páncreas; científicos logran curación completa en ratones

Sheinbaum se reúne con gobernadora de Banxico e integrantes de la ABM; conversan sobre perspectivas económicas

Sheinbaum se reúne con gobernadora de Banxico e integrantes de la ABM; conversan sobre perspectivas económicas

Juchitán, Oax.– Felipe de Jesús “N”, maquinista deldescarrilado el pasado 28 de diciembre en el Istmo de Tehuantepec, fue detenido, informaron ferrocarrileros de Oaxaca.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Felipe de Jesús Díaz Gómez fue detenido el lunes en por la Policía Federal Ministerial.

En breve más información...

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]