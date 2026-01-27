Detienen a maquinista del Tren interoceánico tras descarrilamiento en Oaxaca: ferrocarrileros

Juchitán, Oax.– Felipe de Jesús “N”, maquinista del Tren interoceánico descarrilado el pasado 28 de diciembre en el Istmo de Tehuantepec, fue detenido, informaron ferrocarrileros de Oaxaca.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Felipe de Jesús Díaz Gómez fue detenido el lunes en Chiapas por la Policía Federal Ministerial.

En breve más información...

