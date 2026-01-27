Michoacán.- A tan solo unos metros de donde se encuentra instalada una base militar, cerca de una treintena de sujetos fuertemente armados del Cártel Jalisco Nueva Generación, emboscaron a elementos de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán.

La ofensiva criminal fue perpetrada por la célula delictiva, en la localidad de Palos Marías, de esa zona de Michoacán, colindante con el estado de Colima.

El ataque fue repelido por los comunitarios, a quienes el Ejército Mexicano les negó el apoyo para contener y combatir a esa organización criminal.

Fuentes locales de seguridad, indicaron que, gracias a que la Policía Comunitaria reaccionó a tiempo, no se registraron oficiales o pobladores lesionados.

Esa emboscada se da a poco menos de 2 meses de que esa organización criminal (CJNG), hiciera estallar un coche bomba afuera de la comandancia de la Policía Comunitaria reaccionó, que dejó dos de los delincuentes y seis oficiales, muertos por la explosión.

El atentado con explosivos ocurrió el pasado 6 de diciembre y desde entonces, se había anunciado el refuerzo de la seguridad; sin embargo, el despliegue no duró más de una semana y esta semana, regresaron los ataques armados y con explosivos del CJNG, en contra de la Policía Comunitaria y de la población civil.

aov/cr