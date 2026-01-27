Más Información

Michoacán.- A tan solo unos metros de donde se encuentra instalada una base militar, cerca de una treintena de sujetos fuertemente armados del, emboscaron a elementos de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán.

La ofensiva criminal fue perpetrada por la , en la localidad de Palos Marías, de esa zona de Michoacán, colindante con el estado de Colima.

El ataque fue repelido por los comunitarios, a quienes el Ejército Mexicano les negó el apoyo para contener y combatir a esa organización criminal.

Fuentes locales de seguridad, indicaron que, gracias a que la Policía Comunitaria reaccionó a tiempo, no se registraron oficiales o pobladores lesionados.

Esa emboscada se da a poco menos de 2 meses de que esa organización criminal (CJNG), hiciera estallar un afuera de la comandancia de la Policía Comunitaria reaccionó, que dejó dos de los delincuentes y seis oficiales, muertos por la explosión.

El atentado con explosivos ocurrió el pasado 6 de diciembre y desde entonces, se había anunciado el refuerzo de la seguridad; sin embargo, el despliegue no duró más de una semana y esta semana, regresaron los ataques armados y con explosivos del CJNG, en contra de la Policía Comunitaria y de la población civil.

