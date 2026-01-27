Más Información
Kanasín, Yucatán.- Una riña dejó a un hombre herido con un machete en el fraccionamiento Palmas de San Pedro, en el municipio de Kanasín.
Los primeros reportes indican que un sujeto, de unos 30 años, salió de su domicilio en las primeras horas de este martes, y regresó un par de horas más tarde con una lesión profunda provocada por un arma blanca.
Indicó que había sido agredido durante un conflicto relacionado presuntamente con el robo de un perro.
El herido alcanzó a mencionar a un sujeto conocido como “Botello” lo había atacado con un machete, sin que pudiera proporcionar mayores detalles para encontrar a su agresor.
Familiares solicitaron auxilio a los servicios de emergencia, por ello, arribaron paramédicos quienes confirmaron que el joven presentaba una herida de entre 10 y 13 centímetros, con sangrado abundante, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital O’Horán.
La Policía Estatal de Investigación, en coordinación con la Fiscalía General del Estado ya realizan las investigaciones, ya que el estado de la víctima es grave.
