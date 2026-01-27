Más Información

Corte pagó cursos de yoga, Tai chi y cocina a empleados y pensionados; adjudican contratos de forma directa

Tiroteo cerca de la frontera con México deja a una persona en estado crítico; se vio involucrada la Patrulla Fronteriza

Sheinbaum: “Sí se acabaron los privilegios en la nueva Corte”; exhibe lista de gastos de la "Corte del pasado"

Familias de víctimas del ataque mortal de EU en el Caribe demandan al gobierno de Trump; acusan ejecución extrajudicial y negligencia

Profeco alista decreto por polémica de preventa de BTS; regulará promoción y venta de boletos

Sheinbaum reacciona a freno de envío de petróleo a Cuba; “Pemex toma sus decisiones”, dice

Culiacán, Sin.- En el ataque a policías municipales que habían concluido su turno, en el que resultó herido un elemento y desató una , en el fraccionamiento Terranova, en la que se logró detener a cuatro civiles armados, un padre de familia y su hija una estudiante de cuarto año de primaria resultaron lesionados.

Gloria Imelda Félix Niebla, Secretaria de Educación Pública y Cultura del Estado señaló que padre e hija, alumna del cuarto grado de la escuela primaria “Adolfo López Mateos”, se encuentran bien de salud, con leves lesiones, al ser impactados por uno de los vehículos que participaron en la persecución.

Dio a conocer que la mañana de este martes, se reportó que una estudiante de primaria y su papá que la trasladaba a la escuela, sufrieron un accidente al ser chocados por una de las unidades que participaron en una persecución a balazos, lo que provocó que se dispusiera suspender las clases en ese plantel cercano y uno de preescolar.

Elementos del Ejército resguardan a la zona de los hechos (27/01/2026). Foto: Especial
Elementos del Ejército resguardan a la zona de los hechos (27/01/2026). Foto: Especial

El gobernador del estado, explicó que lo que conoce, es que personas armadas, siguieron a tres policías municipales que recién habían salido de su turno a los que atacaron a balazos, por lo que estos, solicitaron apoyo.

Por estar cerca de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito, el titular Alejandro Bravo Martínez y sus escoltas, se unieron a la persecución del grupo agresor, los cuales dispararon sus armas de fuego, contra la unidad del funcionario.

Comentó que dado que la camioneta en la que desplazaba el jefe policiaco, presentó varios en cristales y chasis, ésta tuvo que ser abandonada, sin que se suspendiera la persecución del grupo agresor, hasta que se logró detener a cuatro de ellos.

Se desata persecución armada en Sinaloa (27/01/2026). Foto: Especial
Se desata persecución armada en Sinaloa (27/01/2026). Foto: Especial

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán confirmó que fueron detenidos cuatro civiles a los cuales se les aseguró armas automáticas, cargadores, cartuchos y equipo táctico, por lo que fueron turnados al ministerio público.

Sobre el policía municipal que resultó herido por esquiarlas de los impactos de bala que golpearon el parabrisas y puertas de la patrulla en la que viajaban, este se encuentra estable, bajo observación médica.

Alejandro Bravo Martínez , Secretario de Seguridad Pública y Tránsito de la capital del estado que fue uno de los primeros respondientes del ataque, resultó ileso, pese a que la unidad en la unidad que participó recibió docena de impactos de bala.

