Las instituciones de seguridad que integran la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca reportaron la detención de 20 personas y el aseguramiento de vehículos, armas, combustible ilegal y 654 dosis de droga, durante un solo fin de semana en Tabasco.

Las autoridades informaron que se trata de operativos que se pusieron en marcha del viernes 23 al domingo 25 de enero, en distintas zonas de Tabasco.

Entre lo asegurado destacan siete armas de fuego, siete cargadores y 83 cartuchos; además, cuatro mil 500 litros de hidrocarburo, 654 dosis de drogas diferentes; así como dos vehículos, tres motocicletas y un tractocamión con 168 tramos de tubería.

Entre estas, se encuentra el aseguramiento de 87 envoltorios con hierbas con características propias de la marihuana, en la colonia Tamulté de las Barrancas de Villahermosa.

Asimismo, se dio la detención de un objetivo prioritario para las investigaciones de las autoridades de procuración de justicia, identificado con la banda criminal denominada “La Barredora”, en contra de quien se dio cumplimiento una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

Las corporaciones de seguridad reportaron además una serie de revisiones en los centros penitenciarios de la entidad, donde fueron decomisados objetos de riesgo como espejos rotos, tijeras de punta, una segueta, dos varillas, tres armas hechizas, entre otros.

Asimismo, en coordinación con las autoridades administrativas, se clausuraron durante el periodo en mención cinco establecimientos que operaban fuera de la norma en el municipio de Centro.

De igual forma recordaron que las acciones de vigilancia que realiza la FIRT mediante patrullamientos, bases de operaciones y puntos de inspección son permanentes en las diferentes comunidades de los 17 municipios.

En este cometido, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México reportó el recorrido de 11 mil 852 kilómetros en labores de vigilancia en el municipio de Centro, donde fueron inspeccionadas 582 personas y se brindaron 109 ayudas a la ciudadanía con algún problema en la vía pública.

