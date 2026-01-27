Policías de investigación detuvieron a cinco presuntos responsable del homicidio del secretario del comisariado ejidal Julio N y del ex comisariado ejidal, José N del municipio de Tila, cometidos en hechos distintos y en fechas diferentes, en aquella región del norte de Chiapas.

Jorge Luis Llaven Abarca, titular de la Fiscalía General del Estado, informó que por el delito de homicidio calificado fueron detenidos José N, Cristian N y Francisco N.

Los tres son presuntos responsables del homicidio del secretario del comisariado ejidal Julio N, cometido el pasado 12 de enero, en el tramo carretero al poblado Nicolás Bravo, donde fue hallado su cuerpo.

Otros detenidos son Héctor N y Eugenio N, imputados por el homicidio calificado del ex comisariado general de Tila, José N, cometido el 10 de septiembre de 2025, en el camino de vereda entre los poblados Chulum Chico y Río Grande.

El fiscal Llaven Abarca indicó que en otro contexto, fueron detenidos además dos agentes de la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez, identificados como Óscar N y Alejandro N.

Ambos son probables responsables de los delitos de robo y abuso de autoridad en agravio de un hombre originario del municipio El Parral.

La persona agraviada fue subida a una patrulla y trasladada a una calle, "donde fue despojada de sus pertenencias y dinero, además padeció humillaciones".

Las investigaciones continúan para localizar a dos personas más implicadas en esos hechos, indicó la Fiscalía.

