Tabasco. - Al menos tres personas asesinadas con armas de fuego, han sido reportadas durante las últimas horas en los municipios de Macuspana, Huimanguillo y Centro, Tabasco.

Durante la madrugada de este viernes, una mujer fue ejecutada a balazos al interior del bar “La Bohemia del Billar Karaoke”, ubicado sobre la avenida Carlos Pellicer, en pleno centro de Macuspana.

De acuerdo con testigos, sujetos armados abrieron fuego contra la mujer identificada como Elizabeth Zacarías Méndez, de 36 años de edad que, se encontraba al interior del centro nocturno.

Los agresores fueron dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes realizaron las detonaciones y posteriormente huyeron del sitio, lo que generó una fuerte movilización de la Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal.

Por otro lado, la tarde del jueves, fue hallado el cuerpo sin vida de Isaías “N”, de 20 años de edad, quien presentaba múltiples impactos de arma de fuego.

El cuerpo fue localizado en un camino de terracería, a un costado de la carretera que conduce al poblado Mecatepec.

A decir de testigos, la víctima era presuntamente integrante de una banda delictiva local, dedicada al narcomenudeo y al robo de motocicletas.

En un hecho distinto ocurrido ayer, un ataque armado ocurrido en el fraccionamiento Brisas del Grijalva, de la colonia Casa Blanca segunda sección de Centro, dejó como saldo un hombre sin vida y otro herido.

Los elementos de la Policía Estatal encontraron a dos hombres con heridas de bala, uno de ellos con un impacto en la cabeza, mientras que, el segundo presentaba lesiones en el abdomen.

En redes sociales, usuarios afirmaron que las dos víctimas eran de oficio enfermeros y que se encontraban de descanso.

Cabe señalar que, en todos los casos, la Fiscalía General del Estado (FGE), realizó el levantamiento de los cuerpos e inició las carpetas de investigación respectivas.

