Cuernavaca. - Sofía Cruz Vázquez, cocinera tradicional originaria del poblado indígena de Tetelcingo, presentó la cecina de Yecapixtla, producto emblemático de Morelos, en el Reto del Taco México–España, actividad realizada en el marco de FITUR Madrid 2026.

Recientemente la cecina obtuvo la Indicación Geográfica reconocida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), lo que respalda su origen territorial y sus procesos tradicionales.

De esta manera el Gobierno de Morelos dio visibilidad internacional a su gastronomía tradicional y permitió posicionar un producto con identidad territorial dentro de una narrativa de cocina auténtica y arraigada, lo que fortalece el reconocimiento turístico y gastronómico del estado en mercados internacionales que valoran el origen, la calidad y la tradición, dijo Daniel Altafi Valladares, secretario de Turismo en Morelos.

Altafi destacó que estas acciones forman parte de una estrategia que presenta a Morelos desde su identidad viva y su trabajo comunitario: “La gastronomía de Morelos nace del territorio y de sus comunidades. Llevar la cocina tradicional de Tetelcingo y la cecina de Yecapixtla a un espacio internacional como Madrid permite mostrar al estado desde lo que somos, y desde el trabajo de quienes preservan estos saberes”, expuso.

Agregó que la presencia de la cocina tradicional morelense en este tipo de espacios refleja el valor que el Gobierno de Morelos otorga a las cocineras tradicionales, a quienes reconoce como portadoras de saberes que forman parte del patrimonio turístico-gastronómico del estado, y como actores clave de una política turística con enfoque social.

