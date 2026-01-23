Durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur2026) que se celebra en Madrid, España, autoridades mexicanas entregaron el reconocimiento "El Taco de Oro", una obra realizada por los escultores poblanos Miguel, Pablo y Bernardo Luis López Artasánchez.

La delegación mexicana organizó el Concurso "Taco de Oro" en "The Cooking Club House" en Madrid y uno de los premios principales fue la escultura de una mano sosteniendo una tortilla, una obra realizada en bronce y mármol en México y llevada a España para la premiación.

“El taco representa memorias, representa vivencias, representa lugares, porque una cosa es comer en el Amigo Ramírez en el mercado en Mérida y otra muy diferente es un taco de asada en Sonora o un taque árabe en Puebla”, afirmó uno de los autores, Bernardo Luis Artasánchez.

La obra fue realizada en bronce al vaciado a la cera perdida, colocada sobre una base de mármol, con un peso de 15 kilógramos y una altura de 56 centímetros.

“El taco representa la esencia de nuestra cocina mexicana, siempre se piensa en México y en el taco, los tres ingredientes de nuestra cocina son frijol, maíz y chile, y México tiene la mayor variedad de maíz en el mundo”, recordó.

Por mucho, agregó, el corazón y símbolo de la comida mexicana es el taco y la escultura representa una mano con una sola tortilla, pues la idea es imaginar todo lo que se puede poner dentro de esa tortilla.

Aunque hubo el proyecto de colocar el taco relleno, se decidió que no para que cada persona pensará en los de su preferencia, desde los Tacos Gobernador de Sinaloa, Tacos de Birria de Zacatecas, Tacos de Carnitas de Michoacán, Tacos de Escamoles de Tlaxcala, Tacos de Chinicuiles de Hidalgo y Tacos de Barbacoa de Hidalgo, entre muchos más.

El concurso consistió en hacer ocho parejas de chefs, elegidas al azar, conformados por un chef mexicano y uno español. Los ingredientes se colocaron en una mesa y cada pareja eligió los de su preferencia, sus ingredientes.

El Reto Taco se planteó como la unión de México con otras culturas mediante su rica gastronomía.

La pareja ganadora, además de la escultura, obtuvo un viaje a México para el Chef Español y un Viaje a España para la Chef Mexicana.

