Cuernavaca, Mor.- La gobernadora Margarita González Saravia celebró la declaratoria de denominación de origen de la cecina de Yecapixtla, y adelantó que ahora buscará el sello de calidad y autenticidad del pulque de Huitzilac.

Con la declaratoria de “protección geográfica” para la cecina se le dará más identidad a este producto de Morelos, dijo, y ahora se hacen los esfuerzos para que todos los productos de origen morelense tengan el reconocimiento oficial, como ya se consiguió con el mezcal, ahora la cecina y sigue el Chinelo y el pulque de Huitzilac.

Agregó que económicamente tiene un impacto fuerte para todos los que venden cecina en el país y dijo que se trabajará con la Secretaría de Economía federal en proyectos específicos para que las tradiciones artesanales no se pierdan y los jóvenes se capaciten para la continuidad de la elaboración de estos productos.

Lee también Fiscalía de Morelos trabajará con colectivos en nueva intervención de fosa irregular de panteón de Jojutla; labores comenzarán el 16 de marzo

El festejo llegó hasta el Congreso de Morelos, donde el diputado Francisco Erik Sánchez Zavala, exalcaldes de Yecapixtla, y promotor de la declaratoria, sostuvo que este avance abre un presente lleno de posibilidades para las familias de su municipio, ya que apuntala a este emblemático producto cárnico artesanal, elaborado en la “Capital Mundial de la Cecina”.

Luego de la publicación de la Declaración de Protección de la Indicación Geográfica de la "Cecina de Yecapixtla, Orgullo de Morelos", en el Diario Oficial de la Federación, el legislador destacó que la cecina ha sido un motor de impulso para Morelos, ya que lo ubica en el mapa de la gastronomía nacional e internacional.

“La cecina es tan noble, que genera paseantes para la zona oriente de Morelos, con familias que se hospedan, que utilizan el transporte, que compran artesanía y que llenan los estacionamientos y restaurantes no solo de Yecapixtla, sino de los municipios que la rodean y que también tienen productos y atractivos turísticos muy interesantes”, dijo.

Lee también Denuncian fallecimiento de joven tras ser detenido en Torreón, Coahuila; Fiscalía investiga

Sánchez Zavala agradeció el esfuerzo que realizaron todos los actores que impulsaron este importante reconocimiento, especialmente al gobierno municipal de Yecapixtla, a la Secretaría de Turismo y al gobierno de Margarita González Saravia, que en los hechos, lograron un impulso a la economía de Morelos.

La protección como Indicación Geográfica garantiza la autenticidad y calidad del producto, y que solo pueda ser utilizado por productores autorizados en el municipio de Yecapixtla, mismos que deberán hacer uso de la leyenda "Indicación Geográfica Protegida" o las siglas "I.G.P." de forma obligatoria.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr