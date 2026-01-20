Cuernavaca, Mor.- La Fiscalía General del Estado anunció que seguirá en coordinación con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, en la nueva fase de intervención en el panteón de la comunidad de Pedro Amaro, en el municipio de Jojutla, sur del estado.

Así lo aseguró el Fiscal General Fernando Blumenkron Escobar y anunció que mantendrán un diálogo constante con colectivos para resolver sus peticiones que datan de muchos años.

El fiscal anunció que junto con la comisionada nacional de búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumecindo, se fijó el próximo 16 de marzo para iniciar la quinta fase de labores de exhumación y cumplir con la diligencia judicial de intervención en el panteón de la Pedro Amaro.

La fecha, dijo el fiscal, es resultado de los acuerdos y reuniones previas con colectivos de víctimas de desaparición forzada de personas, Guardia Nacional (GN), Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos (CBPEM), y Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM).

En la reunión, se acordó que los trabajos empezarán el 16 de marzo ocupando la primera semana, es decir del 16 al 20 de marzo para el retiro de una barda que pone en riesgo el trabajo de los peritos y especialistas de Fiscalía Morelos y de otras dependencias, así como para realizar el retiro manual y cuidadoso de restos óseos sobre el interior de la fosa.

En el área de fosa común del panteón de la comunidad Pedro Amaro se han efectuado cuatro intervenciones por parte del organismo procurador de justicia, en los años 2017, 2022, 2024 y en 2025. Esta ocasión, los trabajos se desarrollarán durante cinco semanas, esperando culminar el 17 de abril.

Además, del 20 de abril al 22 de mayo se realizará el trabajo pericial, con el compromiso de tener resultados, ya que en caso de que no se hubieran concluido las labores en la fosa durante el primer periodo, y de ser necesario, se iniciaría una etapa más del 25 de mayo en adelante.

