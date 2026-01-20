Culiacán, Sin.- Ante el creciente número de denuncias de robo de vehículos en forma violenta que en el 2025, cerro con seis mil 276 casos, los diputados locales aprobaron reformas al Código Penal que adiciona nuevos agravantes en este delito, con el que se eleva las penas de cuatro a ocho años más de prisión a la establecida de 15 años.

La reforma aprobada en sesión ordinaria del Congreso del estado contempla adicional un párrafo al artículo 207, del Código Penal de Sinaloa, para elevar las penalidades en diversos casos cuando se cometa este delito.

En el artículo 207, se establece que “Al que se apodera de un vehículo automotor ajeno, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él con arreglo a la ley, se le impondrá de cinco a 15 años de prisión y de 350 a 500 días de multa”.

En el cuarto párrafo que se le adicionó, se contempla aumentar de cuatro a ocho años mas de prisión, si a bordo del vehículo se encuentra una mujer, menores de edad, personas adultas mayores o personas con discapacidad.

Holincer Castro Marañón, diputado local de MORENA, en tribuna se pronunció a favor de esta reforma por la realidad innegable que se vive, en cuanto al crecimiento del delito de robo de vehículos, el cual no solo pone en riesgo la integridad y la vida de las personas, sino de grupos vulnerables.

Por separado, el diputado local del Partido Sinaloense, explicó que se tiene en análisis otra iniciativa de ley que presentaron para exentar de pagos por infracciones, derechos de arrastre y almacenaje a propietarios, cuyas unidades son recuperadas.

Víctor Antonio Corrales Burgueño señaló que ante el alto índice que se tiene en este delito patrimonial, cuya cifra negra de robos se estima llegó a nueve mil casos en el 2025, por el hecho que quienes no tienen seguros, no presentan las denuncias o sus unidades no están regularizadas.

Dio a conocer que la iniciativa de ley que presentaron para reformar el Código Penal del Estado, tiene como objetivo exentar el pago de infracciones, derechos de arrastre, almacenaje y maniobras generadas a las personas que son victimas del robo de sus vehículos y que sus unidades son recuperadas por las autoridades.

Subrayó que este delito no solo constituye un impacto negativo en el patrimonio de las familias, sino que genera inseguridad, limita su movilidad, desalienta la inversión, deteriora la confianza y cuando sus unidades motrices son recuperadas, tienen que pagar diversos conceptos para recuperarlos.

