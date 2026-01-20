Más Información

México hace tercer envío de narcos a EU; van 37, "El Indio" y un familiar de "El Mencho", entre ellos

México hace tercer envío de narcos a EU; van 37, "El Indio" y un familiar de "El Mencho", entre ellos

Van 92 criminales “de alto impacto” trasladados de México a EU tras tercera entrega; esta es la lista

Van 92 criminales “de alto impacto” trasladados de México a EU tras tercera entrega; esta es la lista

Fueron 60 los marinos mexicanos que viajaron en avión militar de EU, según dictamen; PAN ve transgresión de facultades del Senado

Fueron 60 los marinos mexicanos que viajaron en avión militar de EU, según dictamen; PAN ve transgresión de facultades del Senado

No habrá fast track en ratificación de Gertz Manero, asegura Monreal; "se va a cuidar todo el procedimiento", señala

No habrá fast track en ratificación de Gertz Manero, asegura Monreal; "se va a cuidar todo el procedimiento", señala

Caso de doble feminicidio en Cuautitlán; Eric Antonio “N” podría enfrentar hasta 70 años de cárcel por cada víctima

Caso de doble feminicidio en Cuautitlán; Eric Antonio “N” podría enfrentar hasta 70 años de cárcel por cada víctima

PT defiende postura sobre reforma electoral; “dijimos la verdad y eso despertó ampollas en algunos”, asegura

PT defiende postura sobre reforma electoral; “dijimos la verdad y eso despertó ampollas en algunos”, asegura

Culiacán, Sin.- Ante el creciente número de denuncias de en forma violenta que en el 2025, cerro con seis mil 276 casos, los diputados locales aprobaron reformas al Código Penal que adiciona nuevos agravantes en este delito, con el que se eleva las penas de cuatro a ocho años más de prisión a la establecida de 15 años.

La reforma aprobada en sesión ordinaria del Congreso del estado contempla adicional un párrafo al artículo 207, del Código Penal de Sinaloa, para elevar las penalidades en diversos casos cuando se cometa este delito.

En el artículo 207, se establece que “Al que se apodera de un vehículo automotor ajeno, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él con arreglo a la ley, se le impondrá de cinco a 15 años de prisión y de 350 a 500 días de multa”.

Lee también

En el cuarto párrafo que se le adicionó, se contempla aumentar de cuatro a ocho años mas de prisión, si a bordo del vehículo se encuentra una mujer, menores de edad, personas adultas mayores o personas con discapacidad.

Holincer Castro Marañón, diputado local de MORENA, en tribuna se pronunció a favor de esta reforma por la realidad innegable que se vive, en cuanto al crecimiento del delito de robo de vehículos, el cual no solo pone en riesgo la integridad y la vida de las personas, sino de grupos vulnerables.

Por separado, el diputado local del Partido Sinaloense, explicó que se tiene en análisis otra iniciativa de ley que presentaron para exentar de pagos por infracciones, derechos de arrastre y almacenaje a propietarios, cuyas.

Lee también

Víctor Antonio Corrales Burgueño señaló que ante el alto índice que se tiene en este delito patrimonial, cuya cifra negra de robos se estima llegó a nueve mil casos en el 2025, por el hecho que quienes no tienen seguros, no presentan las denuncias o sus unidades no están regularizadas.

Dio a conocer que la iniciativa de ley que presentaron para reformar el Código Penal del Estado, tiene como objetivo exentar el pago de infracciones, derechos de arrastre, almacenaje y maniobras generadas a las personas que son victimas del robo de sus vehículos y que sus unidades son recuperadas por las autoridades.

Subrayó que este delito no solo constituye un impacto negativo en el patrimonio de las familias, sino que genera , limita su movilidad, desalienta la inversión, deteriora la confianza y cuando sus unidades motrices son recuperadas, tienen que pagar diversos conceptos para recuperarlos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]