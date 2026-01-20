León.— A 450 años de su fundación, la ciudad de León vive entre contrastes. Tiene la cifra más alta de personas en situación de pobreza al tiempo que es un punto estratégico en el dinamismo económico del estado, con desafíos por la inseguridad, el empleo y la crisis hídrica.

En el olvido quedaron las tierras de sembradíos que hace tres décadas bordeaban el acceso al municipio, por el lado oriente; en ambos lados del bulevar Aeropuerto ahora proliferan las plazas de venta de calzado y restaurantes, que atraen a turistas y comerciantes.

Las avenidas y bulevares son insuficientes para los 722 mil 445 vehículos inscritos en el padrón de la Secretaría de Finanzas del Estado, sobre todo de modelos recientes, que saturan cada día las vialidades de la ciudad.

En sus principales vías, los centros comerciales, uno tras otro, hoteles, fábricas, hospitales y universidades públicas y privadas, dan cuenta de la pujanza del tercer municipio con más habitantes de México, de acuerdo con el Censo 2020 del Inegi; sin embargo, la realidad en las colonias de la periferia es distinta.

En este territorio hay un millón 712 mil 215 habitantes, con base en datos oficiales. También es el municipio más poblado de los 46 que tiene Guanajuato, con 27.9% de la población.

“León es una ciudad que contiene a otras ciudades, y hablo de diferentes clases sociales; puede haber un León pobre, un León rico y un León mediano, por las dimensiones tanto urbanas como geográficas”, afirma la doctora Carlota Meneses Sánchez, profesora del Departamento de Estudios Culturales de la Universidad de Guanajuato.

“Nuestros barrios se han quedado en el olvido, hay una situación de la distribución de la riqueza, de la economía y, sobre todo, la parte fundamental del control sobre los nuevos comercios y producción que se está dando”.

La ciudad de León tiene el mayor porcentaje de católicos en todo el país. Sus fiestas y tradiciones giran en torno a la religión.

Una de las más concurridas es el Rosario Viviente que se realiza en el estadio León; así como el culto a Santísima Virgen de la Luz, patrona de la ciudad, cuya imagen está en la Catedral Basílica, y a San Sebastián Mártir en su parroquia ubicada a un lado de la Presidencia Municipal.

La Villa de León fue fundada el 20 de enero de 1576 con vocación agrícola; en cuatro siglos y medio se transformó en un polo de desarrollo industrial y de comercio, el cual ahora debe apostar por un desarrollo sostenible, incluyente y con una identidad local, señala la académica.

Señala que uno de los grandes retos es fortalecer el tejido comunitario, porque cada vez se hace más diverso y extenso; además de conservar todo el patrimonio histórico y promover la participación ciudadana, así como garantizar espacios públicos seguros.

La catedrática considera que las políticas públicas “están mal invertidas, fallando, porque no se trata de juntar a las personas para votar, sino más bien para hacer verdaderos diagnósticos de las necesidades”.

El reto del agua

León es una ciudad con escasez de agua. Un problema fundamental en esta ciudad es el abasto de agua, el cual se debe resolver a mediano y largo plazos; ordenar el territorio ante el crecimiento de la población, promover la cultura y el arte y garantizar que se cumplan todas las expectativas de los leoneses. “Hace falta trabajar más sobre el tejido social”, enfatiza la doctora Meneses.

La ciudad de León tiene el mayor porcentaje de católicos en todo el país; la mayoría de sus fiestas giran en torno a la religión. Foto: Xóchitl Álvarez / EL UNIVERSAL

En esta ciudad, que se promueve como La Capital del Calzado, la escasez de agua es un reto prioritario que urge de una solución para garantizar el abasto para sus habitantes.

La crisis del agua por la sobreexplotación del acuífero de Valle de León se pretende resolver con la construcción del acueducto de la Presa Solís-León, que impulsa la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, ante el malogrado abasto que se buscaba con la Presa del Zapotillo, en Jalisco.

Sin embargo, la materialización de este proyecto enfrenta la oposición de habitantes y productores agrícolas del municipio de Acámbaro, donde está la Presa Solís, en el sur del estado de Guanajuato.

Constantemente se ha señalado que la industria curtidora, base del desarrollo de la ciudad y que en sus orígenes se asentó en el Barrio Arriba —donde aún persiste el olor a piel curtida—, consume grandes cantidades del agua.

Ciudad de contrastes

En cuatro siglos y medio, la ciudad ha crecido hasta alcanzar más de mil 600 colonias y fraccionamientos, y cerca de 600 comunidades rurales, de acuerdo con cifras del programa municipal Mi Barrio Habla. Además, existen al menos 113 asentamientos humanos irregulares.

Según el reporte del Coneval de 2020, León fue el municipio con el mayor número de personas en situación de pobreza, con 816 mil 934 en condición marginal.

Los edificios inteligentes proliferan en la zona del Campestre (la de mayor plusvalía) y en las proximidades del Parque Metropolitano; este León es ajeno a los multifamiliares y casas de lámina que se levantan en el polígono de Las Joyas y San Juan de Abajo, que reciben agua potable mediante tomas comunitarias.

En un diagnóstico del Programa de Gobierno Municipal de León 2024-2027, se citan como temas prioritarios para la gente la seguridad ciudadana, el empleo, apoyos sociales, agua, mejora del transporte público, infraestructura, mantenimiento vial y espacios de recreación.

En materia de inseguridad pública, 81.6% de las mujeres se sienten inseguras en la ciudad y 66.3% en las calles por donde transitan.

Recientemente, el secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, Jorge Guillén Rico, afirmó que en el último trimestre de 2025 disminuyeron los homicidios dolosos en 19.76%, con el registro de 134 casos, 33 menos que en el mismo período de 2024.

En el marco del 450 aniversario de León, la doctora Meneses considera que “las personas deben aprender a conocer su pasado, para que a partir de esto puedan construir un futuro, en donde lógicamente el desarrollo económico va a estar presente, pero siempre que vaya acompañado por la justicia social y la preocupación por el cuidado del entorno”.

En contraste, en León hay 600 comunidades rurales y al menos 113 asentamientos humanos irregulares. Foto: Xóchitl Álvarez / EL UNIVERSAL