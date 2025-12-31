El gobierno federal, a través de la Secretaría de Bienestar, cerrará 2025 con 32 millones de personas beneficiarias de alguno de los programas sociales, a los que se les destinaron 850 mil millones de pesos este año.

En 2019 se ejercieron 291 mil millones para programas sociales del gobierno federal y para 2026 el presupuesto aumentará a un billón de pesos, de acuerdo con lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Entre los programas con el mayor padrón de beneficiarios se encuentra el de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, con 13 millones 232 mil 013.

Pensiones y programas par el bienestar

También, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, que otorga apoyos económicos a un millón 614 mil 018 beneficiarios.

Desde 2019 a la fecha, la inversión social acumulada supera los 4.5 billones de pesos, de acuerdo con las cifras oficiales que compartió Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, el pasado 19 de noviembre en su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados.

La funcionaria expuso que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores beneficia a 13.3 millones de derechohabientes, y este año aumentó a 6 mil 200 pesos bimestrales, lo que representa una inversión social de más de 484 mil 483 millones de pesos.

Las pensiones para adultos mayores y para personas con discapacidad crecieron en beneficiarios. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

“Desde el inicio del año, un millón de mujeres de 63 y 64 años empezaron a recibir su pensión de 3 mil pesos bimestrales. Y déjenme presumirles que la Presidenta decidió adelantar la pensión para las mujeres de 60, 61 y 62, que estaba previsto para 2026, porque las mujeres ya han esperado mucho tiempo. Me da gusto informar que a partir del día de ayer [18 de noviembre], 2 millones de nuevas derechohabientes empezaron a recibir por primera vez su pensión. En este año invertimos 23 mil 662 millones de pesos, y en suma beneficiará 3 millones de mujeres”, mencionó.

Detalló que más de un millón 600 mil personas con discapacidad reciben una pensión, lo que representa una inversión de 32 mil 78 millones de pesos.

El 26 de noviembre, la titular de Bienestar también compareció ante el pleno del Senado, en donde destacó el apoyo que se otorgó a los migrantes mexicanos que fueron repatriados de Estados Unidos.

“Bajo la estrategia México Te Abraza se han entregado casi 80 mil tarjetas del programa de Bienestar Paisano a connacionales repatriados, se apoya a los Centros de Bienestar en la frontera con una inversión de 700 millones de pesos en atención humanitaria y retorno”, expuso Montiel.

En cuanto al programa Salud Casa por Casa, la Secretaría de Bienestar informó que al cierre del año se han brindado más de 10 millones de consultas médicas domiciliarias gratuitas.

Mediante dicho programa se proporciona atención médica personalizada para detectar enfermedades crónicas y garantizar atención en el primer nivel, señaló la dependencia, con una inversión de 4 mil 757 millones de pesos en 2025.

En 2019 se destinaron 291 mil 525 millones de pesos para los programas para el bienestar; en 2020 ascendió a 309 mil 831 millones de pesos; en 2021, 337 mil 386 millones de pesos; en 2022 aumentó a 447 mil 129 millones de pesos; en 2023, 597 mil 820 millones de pesos.

En 2024 se erogaron 745 mil 813 millones de pesos en pensiones y apoyos económicos de los programas sociales; en 2025, 850 mil 277 millones de pesos; y para 2026 se gastará un billón 003 mil 326 millones de pesos.