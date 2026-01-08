Con motivo del 450 aniversario de la fundación de León, Guanajuato que se conmemora el próximo martes 20 de enero, se llevó a cabo la ceremonia de develación del billete conmemorativo del sorteo mayor 3998 de la Lotería Nacional. Dicho billete contiene elementos de la historia del municipio como la industria textil, además de motivos decorativos que representan dicha vocación y que celebran su liderazgo histórico en innovación.

La gobernadora del estado, Libia Dennise García Ledo indicó que cada detalle de este histórico billete conmemorativo “lleva consigo la esencia de nuestra gente, la historia que nos une y la esperanza que nos impulsa hacia un mejor futuro”.

Desde el Teatro Lotería Nacional, la mandataria estatal dijo que celebrar 450 años de León es mucho más que recordar solo una fecha: Es recordar la riqueza, la trascendencia y los valores de una ciudad moderna que se ha construido con el esfuerzo de generaciones, de mujeres y hombres que han sabido transformar los retos en oportunidades.

Lee también Mujer dedicada a la pepena, tira misil mortero afuera de estación de bomberos en León, Guanajuato; aplican protocolos de seguridad

Develan billete conmemorativo por el 450 aniversario de León, Guanajuato (07/01/2026). Foto: Sharon Mercado / EL UNIVERSAL

“León, nuestra famosísima capital mundial de la piel y el calzado, nació el 20 de enero de 1576 y desde entonces ha sido ejemplo nacional de trabajo, de esfuerzo, de impulso, de solidaridad y de una maravillosa capacidad de reinventarse todos los días”, explicó García Ledo.

También mencionó que el billete conmemorativo muestra un león que corona el emblemático arco triunfal que da la bienvenida a la Calzada de los Héroes, un tradicional paseo familiar desde el año 1838. Este león de la Calzada, dijo, es un poderoso símbolo de la fuerza y de la nobleza de la ciudad.

“Es una imagen que contiene el billete, que además es profundamente simbólica y es un homenaje a las ciudadanas, a los ciudadanos que han sido protagonistas de la historia de nuestro municipio, que han sabido dejar huella con su talento, con su visión y sobre todo con el profundo amor que sienten por esta tierra”, agregó.

Lee también Incrementan asesinatos de policías en 2025; suman 348 víctimas

Develan billete conmemorativo por el 450 aniversario de León, Guanajuato (07/01/2026). Foto: Sharon Mercado / EL UNIVERSAL

Por su parte, Alejandra Gutiérrez, presidenta municipal de León, expresó que su ciudad siempre recibe a todos con los brazos abiertos para que cada persona tenga oportunidades de crecimiento, de formación y de poder hacer un mejor país, un mejor estado empezando desde lo local.

“La verdad es que debemos de sentirnos orgullosos de tener la oportunidad de estar en los 450 años de esta ciudad, de poder construir un mejor futuro agradeciendo al pasado, agradeciendo a tantos hombres y mujeres que hicieron tanto por lo que hoy es León, porque no podemos olvidar el pasado, lo tenemos que tener muy muy presente, no podemos olvidar la historia, ellos dejaron huella y esas huellas hoy nos han marcado”, dijo.

La directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón describió que la conmemoración de este municipio es mirar con orgullo la historia de una de las ciudades más emblemáticas del estado y proyectar con responsabilidad al futuro de Guanajuato, como una tierra de trabajo, identidad y desarrollo.

Lee también Por propuesta de Hugo Aguilar, Corte remueve a Rafael Coello, secretario General de Acuerdos; ocupó el cargo desde 2009

“No por casualidad, su escudo lo dice con claridad: ‘El trabajo todo lo vence’. Ese principio ha guiado a esta ciudad de Guanajuato a lo largo de los siglos y sigue siendo motor de desarrollo. Este billete conmemorativo honra esa historia y reconoce a una ciudad que ha sabido crecer, transformarse y levantarse una y otra vez con carácter, con esfuerzo colectivo y con segundo sentido de pertenencia”, detalló.

Informó que se emitieron 3 millones 600 mil cachitos que viajarán por todo el país. Este billete corresponde al sorteo mayor número 3998 que se celebrará el martes 20 de enero de 2026 con un premio mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa total repartible de 66 millones de pesos: “Para que miles de mexicanas y mexicanos participen, sueñen y se sumen a esta gran celebración” de hoy”, finalizó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc