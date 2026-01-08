Por unanimidad de votos y a propuesta de su presidente, Hugo Aguilar Ortiz, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) removió a Rafael Coello Cetina como secretario General de Acuerdos del máximo tribunal del país, cargo que ocupaba desde 2009 cuando fue designado bajo la presidencia del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.

En su lugar fue designado Daniel Álvarez Toledo, quien a partir del próximo lunes asumirá la Secretaría General de Acuerdos, el segundo cargo más importante en la Corte, después del de ministro.

Antes de concluir la sesión ordinaria de este jueves, el ministro Hugo Aguilar Ortiz anunció que en sesión privada se determinó el revelo de Coello Cetina, como parte del cierre de un ciclo de gran relevancia en la vida de la Suprema Corte y del Poder Judicial de la Federación, que desde septiembre de 2025 sufrió una transformación administrativa y operativa derivada de la reforma judicial del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Lee también Corte ordena a padres biológicos cumplir con pago retroactivo de pensión alimenticia; ¿en qué casos aplica?

“Hoy por la mañana, a propuesta de esta presidencia, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad, ha decidido designar a un nuevo secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte, responsabilidad que cae en el maestro Daniel Álvarez Toledo, con efectos para el día lunes 12 de enero del año 2026”, señaló el ministro ante el pleno.

Con motivo de esta determinación, Aguilar Ortiz agradeció el trabajo de Rafael Coello Cetina, quien fue asignado a un Tribunal Colegiado, a favor, dijo, de la justicia y de la institucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”,

“Creo que no miento si señalo que es usted una de las personas más conocidas dentro del Poder Judicial, estoy seguro que no hay secretario, juez, magistrado, actuario que no tenga un oficio firmado por el magistrado Coello, y toda la labor que ha desempeñado en la Suprema Corte”, indicó.

Lee también Corte declara invalida ley que exige pedir permiso para manifestarse en vía pública en Sonora; acusa intento de censura

El ministro afirmó que con la decisión que tomó el pleno este jueves, se refrenda que la nueva Suprema Corte no parte de cero y “no echa fuego a la construido durante muchos años. No se va a sembrar sobre las cenizas del anterior Poder Judicial ni de la Suprema Corte sino que hemos dicho que vamos a aprovechar las capacidades creadas durante todos los años en que ha funcionado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la nueva decisión tiene ese perfil, tiene ese matiz”.

Aguilar Ortiz aseguró que Daniel Álvarez Toledo, el nuevo secretario general de Acuerdos a partir del lunes, cuenta con una probada carrera judicial y experiencia jurisdiccional, por lo que consideró que el Alto Tribunal va a continuar la ruta que ahora tiene.

“Se trata de cerrar un ciclo y abrir un ciclo con la nueva secretaría. Quiero agradecer todo el trabajo en estos cuatro meses que hemos podido convivir y trabajar en el arranque de esta nueva Suprema Corte. Hemos conocido de su trabajo profesional, comprometido con la justicia y quiero decirles a todos que no perdemos a un elemento. El magistrado (Rafael Coello Cetina) regresa a la labor jurisdiccional en su Tribunal Colegiado, va a continuar con la familia judicial construyendo la nueva perspectiva de justicia que nos hemos propuesto todas y todos”, agregó.

Lee también "El Chalamán", tío de "El Mencho", busca impedir ser extraditado a EU; tribunal admite recurso de revisión de amparo

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc