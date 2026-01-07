Más Información

Jaral de Progreso, Gto.- El que murió a los 43 años de edad, fue extraído de una gaveta y presuntamente ultrajado en el panteón municipal del municipio de Jaral de Progreso, Guanajuato.

El cuerpo fue sacado de la sepultura durante la noche del 5 de enero, un día después de que fuera colocado en el sitio.

“Estaba desnuda”, señalaron trabajadores del cementerio, quienes reportaron el suceso a la Policía Municipal ante un probable caso de .

También se reportó el hecho a familiares de la difunta.

El cuerpo fue sacado de la sepultura durante la noche, un día después de que fuera colocado en el sitio (07/01/2026). Foto: Especial
En un comunicado, la Fiscalía General del Estado condenó la profanación y ultraje de la cripta y anunció que ha designado una célula de investigación para el .

Indicó que se emplearán las capacidades operativas y científicas para identificar y capturar a quien o quienes resulten responsables.

Se pronunció por la restitución de la dignidad póstuma de las víctimas como eje prioritario.

El artículo 222 del Código Penal del Estado establece una sanción de seis meses a dos años de prisión a quien destruya, oculte, sepulte o exhume ilegalmente un cadáver o lo profane.

