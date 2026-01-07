Jaral de Progreso, Gto.- El cadáver de una mujer que murió a los 43 años de edad, fue extraído de una gaveta y presuntamente ultrajado en el panteón municipal del municipio de Jaral de Progreso, Guanajuato.

El cuerpo fue sacado de la sepultura durante la noche del 5 de enero, un día después de que fuera colocado en el sitio.

“Estaba desnuda”, señalaron trabajadores del cementerio, quienes reportaron el suceso a la Policía Municipal ante un probable caso de necrofilia.

También se reportó el hecho a familiares de la difunta.

Lee también Imparable el daño ambiental en Yucatán; Profepa clausura predio que era usado para descargar excremento de pollo

El cuerpo fue sacado de la sepultura durante la noche, un día después de que fuera colocado en el sitio (07/01/2026). Foto: Especial

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado condenó la profanación y ultraje de la cripta y anunció que ha designado una célula de investigación para el esclarecimiento de los hechos.

Indicó que se emplearán las capacidades operativas y científicas para identificar y capturar a quien o quienes resulten responsables.

Se pronunció por la restitución de la dignidad póstuma de las víctimas como eje prioritario.

El artículo 222 del Código Penal del Estado establece una sanción de seis meses a dos años de prisión a quien destruya, oculte, sepulte o exhume ilegalmente un cadáver o lo profane.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr