Más Información

Trump anuncia reunión con Gustavo Petro en la Casa Blanca; tras llamada telefónica, Marco Rubio gestiona el encuentro

Trump anuncia reunión con Gustavo Petro en la Casa Blanca; tras llamada telefónica, Marco Rubio gestiona el encuentro

Operativo “Cisne Negro”, túneles y una película frustrada; así narró EL UNIVERSAL la recaptura de “El Chapo” hace 10 años

Operativo “Cisne Negro”, túneles y una película frustrada; así narró EL UNIVERSAL la recaptura de “El Chapo” hace 10 años

Golpe a la red de lavado de García Luna; suman tres excolaboradores detenidos por corrupción

Golpe a la red de lavado de García Luna; suman tres excolaboradores detenidos por corrupción

Rescate en Refugio Franciscano confronta a animalistas, Gobierno de CDMX y Fundación; "serán trasladados a espacios seguros", asegura Brugada

Rescate en Refugio Franciscano confronta a animalistas, Gobierno de CDMX y Fundación; "serán trasladados a espacios seguros", asegura Brugada

"Era un ser humano increíble"; identifican a mujer asesinada durante redada de ICE en Minneapolis

"Era un ser humano increíble"; identifican a mujer asesinada durante redada de ICE en Minneapolis

Trump anuncia que Venezuela comprará sólo productos fabricados en EU; inversión incluirá alimentos, medicinas y equipo médico

Trump anuncia que Venezuela comprará sólo productos fabricados en EU; inversión incluirá alimentos, medicinas y equipo médico

Kinchil, Yucatán.- Los en Yucatán están imparables, pues ahora la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró un predio en el municipio de Kinchil, que era utilizado para descargar excremento de pollo.

La dependencia informó que para este fin, una empresa avícola realizó la apertura de caminos de acceso y la de más de 56 mil metros cuadrados de vegetación.

Durante una visita de inspección en materia forestal, personal de la Profepa constató la apertura de caminos de acceso, la remoción de vegetación natural y el uso del predio para la descarga de excremento de pollo, conocido como gallinaza, sobre suelo natural.

Lee también

“Estas acciones representan un en terrenos forestales sin contar con la autorización correspondiente”, precisó la Profepa.

Además, en el sitio se identificaron diversas áreas afectadas, entre ellas superficies destinadas a caminos de acceso para el tránsito de vehículos de carga, zonas para actividades agrícolas y un área de mayor extensión utilizada para la disposición directa de gallinaza, lo que en conjunto ocasionó la afectación a la vegetación natural.

Una empresa avícola realizó la apertura de caminos de acceso y la deforestación de más de 56 mil metros cuadrados (07/01/2026). Foto: Especial
Una empresa avícola realizó la apertura de caminos de acceso y la deforestación de más de 56 mil metros cuadrados (07/01/2026). Foto: Especial

Lee también

La dependencia federal informó que al momento de la inspección no se localizó a persona responsable de las actividades observadas, por lo que, como medida de seguridad, la Profepa clausuró el predio y colocó los sellos oficiales correspondientes.

Asimismo, se realizó el aseguramiento precautorio de un remolque tipo góndola metálico, utilizado presuntamente para el transporte del material orgánico.

La Profepa afirmó que continuará con el procedimiento administrativo correspondiente a este caso para proteger los ecosistemas forestales, vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental y actuar contra actividades que ocasionen daños al medio ambiente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]