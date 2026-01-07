Kinchil, Yucatán.- Los daños al medio ambiente en Yucatán están imparables, pues ahora la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró un predio en el municipio de Kinchil, que era utilizado para descargar excremento de pollo.

La dependencia informó que para este fin, una empresa avícola realizó la apertura de caminos de acceso y la deforestación de más de 56 mil metros cuadrados de vegetación.

Durante una visita de inspección en materia forestal, personal de la Profepa constató la apertura de caminos de acceso, la remoción de vegetación natural y el uso del predio para la descarga de excremento de pollo, conocido como gallinaza, sobre suelo natural.

Lee también Continúa búsqueda de maestra Mirna Barrera en Yucatán; se encuentra desaparecida desde el pasado 9 de diciembre

“Estas acciones representan un cambio de uso de suelo en terrenos forestales sin contar con la autorización correspondiente”, precisó la Profepa.

Además, en el sitio se identificaron diversas áreas afectadas, entre ellas superficies destinadas a caminos de acceso para el tránsito de vehículos de carga, zonas para actividades agrícolas y un área de mayor extensión utilizada para la disposición directa de gallinaza, lo que en conjunto ocasionó la afectación a la vegetación natural.

Una empresa avícola realizó la apertura de caminos de acceso y la deforestación de más de 56 mil metros cuadrados (07/01/2026). Foto: Especial

Lee también Detienen a ocho personas por estar presuntamente vinculados con triple asesinato en Dzilam González, Yucatán

La dependencia federal informó que al momento de la inspección no se localizó a persona responsable de las actividades observadas, por lo que, como medida de seguridad, la Profepa clausuró el predio y colocó los sellos oficiales correspondientes.

Asimismo, se realizó el aseguramiento precautorio de un remolque tipo góndola metálico, utilizado presuntamente para el transporte del material orgánico.

La Profepa afirmó que continuará con el procedimiento administrativo correspondiente a este caso para proteger los ecosistemas forestales, vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental y actuar contra actividades que ocasionen daños al medio ambiente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr