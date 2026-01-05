A siete años del inicio de la construcción del Tren Maya y a dos de su inauguración parcial, activistas denunciaron que la empresa de la Secretaría de la Defensa Nacional, responsable del proyecto, ha desacatado suspensiones judiciales.

Lamentaron, además, que a pesar de que la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, reconoció daños ambientales, la información fue reservada hasta 2030.

Sin embargo, los activistas reconocen que, a diferencia de la administración pasada, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha demostrado voluntad y disposición de trabajar con organizaciones de la sociedad civil para aminorar los impactos ambientales.

Gemma Santana, fundadora y activista de la agrupación Sélvame del Tren, dijo que “es muy desafortunado que ha habido suspensiones y no se han acatado en todos los tramos, no nada más en el Tramo 5”.

“El problema no nada más es el tren, que ya hizo la cicatriz en la selva del Tramo 5 a Tramo 7, sino los desarrollos que se está dando alrededor, que eso es lo más preocupante, porque se están acabando la selva rápido y por lo tanto también están contaminando ríos subterráneos y cenotes”, denunció.

Reveló que su organización propuso a la Semarnat la creación de una gran reserva de ríos subterráneos y cenotes en Quintana Roo para evitar el crecimiento de la mancha urbana o de la infraestructura turística, y proteger la naturaleza.

Detalló que el área total a proteger todavía está en análisis, pero confió en que el gobierno federal haga el anuncio oficial y publique el decreto en 2026.

Adelantó que la reserva, que estaría en el Tramo 5, entre Cancún y Tulum, serviría para evitar que crezca las ciudades de Playa del Carmen y Tulum, y de toda esa zona hacia la selva, y así preservar el mar verde e impedir que se fragmente el ecosistema de jaguares y otras especies.

“Ahorita nosotros estamos en una guerra, estamos todo el tiempo notificando a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Profepa que están abriendo caminos o que hay ecocidios. Y hemos clausurado, estamos ayudando a eso, pero estamos en la parte reactiva y nosotros tenemos una propuesta que entregamos a gobierno para que haga la primera reserva natural de ríos subterráneos y cenotes y separe cualquier posición alrededor del tren. O sea, que ya no dieran construcciones ni nada, sino que realmente se conservara lo poco que podemos conservar de selva, aire y de agua limpia, de agua pura o de agua virgen, como le dicen los mayas”.

Se refirió al turismo desarrollado en destinos de Quintana Roo como “depredador” y advirtió que no nos damos cuenta de que vivimos de la naturaleza que hay ahí. Gemma Santana informó que Sélvame del Tren está haciendo un estudio de más de 100 cenotes para verificar la calidad del agua y eso va a ayudar a acelerar el proceso de la reserva.

“Porque si no se evitan construcciones alrededor, es prácticamente un impacto muy negativo en los temas hídricos para la península, a grados que no imaginamos”.

Dijo que en la construcción del Tren Maya se han violado muchos derechos humanos y de la naturaleza, “que en realidad son también derechos humanos”.

“Nosotros hemos parado varios ecocidios alrededor del tren, hemos notificado a Profepa porque somos vigilantes voluntarios de la Profepa. Hemos notificado cuando se están abriendo caminos y mandamos esa información porque estamos vigilando de manera voluntaria, repito, como el camino a Tulum y el camino a Puerta al Mar, que paramos también que se siguiera la construcción”.

“Hay voluntad en este gobierno, por lo menos apertura al diálogo, a diferencia de la administración pasada. Sin embargo, tienen encima al Ejército y uno de los proyectos más emblemáticos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es minimizar los daños con ellos o más bien evitar más daños con que se apruebe esta reserva. Y sí hay colaboración, nunca habíamos estado tan cerca de la administración pasada a la de hoy, con las autoridades para ayudarles a reportar estos ecocidios y estos desmontes irregulares que están sucediendo.