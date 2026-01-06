La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró un predio ubicado en el municipio de Kinchil, Yucatán, por la remoción ilegal de vegetación forestal en una superficie de 56 mil 814 metros cuadrados, destinada al manejo y almacenamiento de abono, así como a otras actividades no autorizadas en suelo de vocación forestal.

Durante una visita de inspección realizada el 21 de diciembre, personal de la Profepa constató la apertura de caminos de acceso, la eliminación de vegetación natural y el uso del terreno para la descarga de excremento de pollo sobre suelo natural, acciones que representan un cambio de uso de suelo sin contar con la autorización correspondiente en materia forestal.

En el sitio se identificaron diversas áreas afectadas, entre ellas zonas destinadas al tránsito de vehículos de carga, espacios utilizados para actividades agrícolas y una superficie de mayor extensión empleada para la disposición directa de gallinaza, lo que en conjunto ocasionó la afectación de más de cinco hectáreas de vegetación natural.

Lee también Clausuran actividades irregulares en área natural protegida de Yucatán; Profepa encuentra vestigios arqueológicos

Profepa clausura predio en Kinchil, Yucatán, por cambio ilegal de uso de suelo forestal para almacenamiento de abono (06/01/2026). Foto: Especial

La Profepa indicó que al momento de la inspección no se localizó a la persona responsable de las actividades observadas, por lo que la autoridad ambiental determinó como medida de seguridad la clausura temporal total del predio y la colocación de los sellos oficiales.

Asimismo, realizó el aseguramiento precautorio de un remolque tipo góndola metálico, presuntamente utilizado para el transporte del material orgánico, como parte de las acciones derivadas del procedimiento administrativo correspondiente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc