Más Información

Tensión en Palacio de Miraflores por sobrevuelo de drones; policía confirma disparos disuasivos y descarta enfrentamiento

Tensión en Palacio de Miraflores por sobrevuelo de drones; policía confirma disparos disuasivos y descarta enfrentamiento

Trump nombra a Rubio, Hegseth y Stephen Miller para coordinar transición en Venezuela; Casa Blanca toma control del proceso

Trump nombra a Rubio, Hegseth y Stephen Miller para coordinar transición en Venezuela; Casa Blanca toma control del proceso

Consejo de Seguridad de la ONU critica intervención en Venezuela; acusan a EU de violar derecho internacional

Consejo de Seguridad de la ONU critica intervención en Venezuela; acusan a EU de violar derecho internacional

México condena ante la ONU "agresión militar" de EU a Venezuela; pone en "grave riesgo" estabilidad de Latinoamérica, advierte

México condena ante la ONU "agresión militar" de EU a Venezuela; pone en "grave riesgo" estabilidad de Latinoamérica, advierte

Industria petrolera de Venezuela sin capacidad para alterar el mercado global, advierte IMCO; descartan afectaciones a Pemex

Industria petrolera de Venezuela sin capacidad para alterar el mercado global, advierte IMCO; descartan afectaciones a Pemex

Machado agradece a Trump captura de Maduro; promete regresar a Venezuela “lo antes posible”

Machado agradece a Trump captura de Maduro; promete regresar a Venezuela “lo antes posible”

Oxkutzcab, Yucatán.- Un hombre que limpiaba un predio en la colonia El Rastro, del municipio de Oxkutzcab, encontró , incluido un cráneo.

Los primeros reportes indican que los restos podrían pertenecer al , quien desde hace tiempo estaba desaparecido.

Se informó que Rafael C. acudió a la vivienda de la calle 47 entre 62 y 62-A de Oxkutzcab a petición de un familiar, a fin de realizar la limpieza del lugar, ya que su primo, identificado como J.E.S.M., quien vivía ahí, estaba desaparecido y la casa quedó descuidada.

Lee también

Al momento en que realizaba la limpieza, observó algo extraño cerca de un muro, y al acercarse se dio cuenta de que eran restos óseos humanos, por lo que de inmediato se comunicó con la familia, que a su vez pidió apoyo de las autoridades.

Extraoficialmente se averiguó que el dueño de esa vivienda está desaparecido desde hace algún tiempo y es un que fue combatiente de Vietnam.

Lee también

La Policía Municipal arribó al sitio y aseguró el predio; posteriormente, arribó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para levantar los restos e iniciar con las averiguaciones.

Esto incluirá confirmar o descartar si se trata del Estadounidense que combatió en la guerra de Vietnam.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]