Oxkutzcab, Yucatán.- Un hombre que limpiaba un predio en la colonia El Rastro, del municipio de Oxkutzcab, encontró restos óseos, incluido un cráneo.

Los primeros reportes indican que los restos podrían pertenecer al dueño de la casa, quien desde hace tiempo estaba desaparecido.

Se informó que Rafael C. acudió a la vivienda de la calle 47 entre 62 y 62-A de Oxkutzcab a petición de un familiar, a fin de realizar la limpieza del lugar, ya que su primo, identificado como J.E.S.M., quien vivía ahí, estaba desaparecido y la casa quedó descuidada.

Al momento en que realizaba la limpieza, observó algo extraño cerca de un muro, y al acercarse se dio cuenta de que eran restos óseos humanos, por lo que de inmediato se comunicó con la familia, que a su vez pidió apoyo de las autoridades.

Extraoficialmente se averiguó que el dueño de esa vivienda está desaparecido desde hace algún tiempo y es un ciudadano estadounidense que fue combatiente de Vietnam.

La Policía Municipal arribó al sitio y aseguró el predio; posteriormente, arribó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para levantar los restos e iniciar con las averiguaciones.

Esto incluirá confirmar o descartar si se trata del Estadounidense que combatió en la guerra de Vietnam.

