Irapuato, Gto.- La brigada del Colectivo “Hasta Encontrarte” localizó restos humanos de al menos seis personas enterradas en la zona cerril de la comunidad Tamahuala; cinco hombres y una mujer.

Cuatro de las víctimas fueron identificadas por los tatuajes que tienen en la piel. Una de ellas tiene un rosario grabado y dos apellidos, otra una ave, al parecer un colibrí.

“Los últimos 2 cuerpos masculinos que fueron recuperados, ya fueron identificados por el tatuaje del sol azteca”, posteó 'Hasta Encontrarte' en sus redes sociales.

El colectivo publicó fotografías de los restos y prendas de vestir que sacaron en tres fosas.

Especialistas de la Fiscalía General del Estado procesaron el sitio y trasladaron los indicios y restos a la sede ministerial para la identificación oficial.

El Fiscal General del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, evitó revelar la cifra total de cuerpos extraídos por la brigada de búsqueda los días 4 y 5 de enero de 2026.

El abogado ofreció difundir en un comunicado la cantidad de personas encontradas en ese lugar, una vez que el equipo forense haga los dictámenes respectivos y tengan los datos oficiales, porque está en curso la investigación.

“Dios quiera que no sean diez”, dijo ante versiones que han corrido en ese sentido.

“Si fuesen más, créanme que yo tengo que informarles la cantidad correcta, porque esa misma cantidad de familias van a acudir por estos cuerpos y no quisiera que vinieran una cantidad de familias y yo dijera un número inferior”.

Vázquez Alatriste anunció que hoy acudiría personalmente al lugar del hallazgo.

El fiscal estuvo junto con la gobernadora de la Libia Dennise García Muñoz Ledo, en la ceremonia de toma de protesta del General de División Diplomado de Estado, Jorge Pedro Nieto Sánchez, como comandante interino de la XII Región Militar, con sede en Irapuato.

