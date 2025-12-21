Más Información

Sheinbaum realiza primer recorrido prueba del Tren Suburbano al AIFA; prevén que opere en Semana Santa

Sheinbaum realiza primer recorrido prueba del Tren Suburbano al AIFA; prevén que opere en Semana Santa

Club del agua: 31 políticos acaparan concesiones

Club del agua: 31 políticos acaparan concesiones

Américo Villarreal rechaza concentrar concesiones de agua

Américo Villarreal rechaza concentrar concesiones de agua

Dashia, joven acusada de extorsión, enfrentará proceso en libertad; Citlalli Hernández anuncia cambio de medida cautelar

Dashia, joven acusada de extorsión, enfrentará proceso en libertad; Citlalli Hernández anuncia cambio de medida cautelar

Muere James Ransone actor de "It"; se habría quitado la vida

Muere James Ransone actor de "It"; se habría quitado la vida

Acuerdos reparatorios por explosión de pipa en Iztapalapa ascienden a 480 mdp; se confirma responsabilidad del conductor

Acuerdos reparatorios por explosión de pipa en Iztapalapa ascienden a 480 mdp; se confirma responsabilidad del conductor

Guanajuato, Gto.- La Plataforma por la Paz y la Justicia Guanajuato denunció que el Juez Décimo de Distrito, Salvador Ramírez Argote, sobreseyó el amparo impulsado en la , "Don Panchito”, del colectivo Hasta Encontrarte, desaparecido por un grupo armado la noche del 9 de junio de 2025 en la ciudad de Irapuato, Guanajuato.

El fallo del juez leonés invisibiliza ladel padre buscador de 54 años de edad, a quien le desaparecieron un hijo y le mataron a otro, el día en que se lo llevaron a la fuerza de su domicilio, ubicado en la colonia Álvaro Obregón, señaló el organismo de defensa de los derechos humanos.

Entonces el colectivo Por la Paz y la Justicia en Guanajuato exigió la intervención inmediata de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, y recurrió a los recursos legales constitucionales y convencionales para la búsqueda y localización con vida de “Don Panchito”.

Lee también

Arias Mendoza buscaba a su hijo Miguel Ángel, quien desapareció el 20 de enero del 2022 y parte de su cuerpo fue hallado en febrero de 2023; pese a ello el padre continuó activo en las y el día en que se lo llevaron el grupo delictivo mató a su hijo Jaime.

La exigencia para la localización de José Francisco Arias ha sido constante por parte del colectivo, y en el mismo tono se pronunció Amnistía Internacional, para la “búsqueda inmediata y protección efectiva a quienes buscan a sus seres queridos, sin embargo la autoridad jurisdiccional desestimó el amparo".

“La SCJN ya había dicho. Basta de la aquiescencia estatal para configurar responsabilidad", aseveró Por la Paz y la Justicia Guanajuato.

En sus redes sociales anunció que ya presentó un recurso en contra del desistimiento del juez Ramírez Argote, y enfatizó el derecho a la verdad y por ”no más impunidad”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]