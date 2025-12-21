Guanajuato, Gto.- La Plataforma por la Paz y la Justicia Guanajuato denunció que el Juez Décimo de Distrito, Salvador Ramírez Argote, sobreseyó el amparo impulsado en la búsqueda de José Francisco Arias Mendoza, "Don Panchito”, del colectivo Hasta Encontrarte, desaparecido por un grupo armado la noche del 9 de junio de 2025 en la ciudad de Irapuato, Guanajuato.

El fallo del juez leonés invisibiliza la desaparición forzada del padre buscador de 54 años de edad, a quien le desaparecieron un hijo y le mataron a otro, el día en que se lo llevaron a la fuerza de su domicilio, ubicado en la colonia Álvaro Obregón, señaló el organismo de defensa de los derechos humanos.

Entonces el colectivo Por la Paz y la Justicia en Guanajuato exigió la intervención inmediata de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, y recurrió a los recursos legales constitucionales y convencionales para la búsqueda y localización con vida de “Don Panchito”.

Arias Mendoza buscaba a su hijo Miguel Ángel, quien desapareció el 20 de enero del 2022 y parte de su cuerpo fue hallado en febrero de 2023; pese a ello el padre continuó activo en las labores de búsqueda y el día en que se lo llevaron el grupo delictivo mató a su hijo Jaime.

La exigencia para la localización de José Francisco Arias ha sido constante por parte del colectivo, y en el mismo tono se pronunció Amnistía Internacional, para la “búsqueda inmediata y protección efectiva a quienes buscan a sus seres queridos, sin embargo la autoridad jurisdiccional desestimó el amparo".

“La SCJN ya había dicho. Basta de la aquiescencia estatal para configurar responsabilidad", aseveró Por la Paz y la Justicia Guanajuato.

En sus redes sociales anunció que ya presentó un recurso en contra del desistimiento del juez Ramírez Argote, y enfatizó el derecho a la verdad y por ”no más impunidad”.

