Culiacán, Sin a 27 de Dic. -Activistas de un colectivo de búsqueda localizaron en tierras de cultivo de la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán una fosa clandestina, en donde hallaron, lo que se presume ser cuatro cuerpos en proceso de descomposición, por lo que peritos y forenses acudieron al sitio.

Activistas localizan restos humanos en fosa clandestina en sindicatura de Costa Rica, Sinaloa; se desconoce el sexo de los cuerpos. Foto: Especial.

En una de sus búsquedas, las mujeres que integran el colectivo de “Sabuesos Guerreras" localizaron en un sitio cercano a un dren, en el ejido El Alhuate, indicios de una posible fosa clandestina. Al iniciar sus excavaciones, encontraron restos óseos, por lo que se dieron aviso a la Fiscalía General del Estado.

Con el auxilio del personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, fueron encontrando más restos humanos, lo que hace presumir que el hallazgo corresponde a por lo menos cuatro víctimas.

Hasta el momento se desconoce el sexo de los cuerpos, los cuales fueron enviados al Servicio Médico Forense para su análisis y posible identificación, por lo que se continúan los trabajos de recuperación y se amplía la búsqueda de más víctimas.

