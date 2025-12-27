Más Información

Culiacán, Sin a 27 de Dic. -Activistas de un localizaron en tierras de cultivo de la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán una , en donde hallaron, lo que se presume ser cuatro cuerpos en proceso de descomposición, por lo que peritos y forenses acudieron al sitio.

Activistas localizan restos humanos en fosa clandestina en sindicatura de Costa Rica, Sinaloa; se desconoce el sexo de los cuerpos. Foto: Especial.
En una de sus búsquedas, las mujeres que integran el colectivo de " localizaron en un sitio cercano a un dren, en el ejido El Alhuate, indicios de una posible fosa clandestina. Al iniciar sus excavaciones, encontraron restos óseos, por lo que se dieron aviso a la Fiscalía General del Estado.

Con el auxilio del personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, fueron encontrando más restos humanos, lo que hace presumir que el hallazgo corresponde a por lo menos cuatro víctimas.

Hasta el momento se desconoce el sexo de los cuerpos, los cuales fueron enviados al Servicio Médico Forense para su análisis y posible identificación, por lo que se continúan los trabajos de recuperación y se amplía la búsqueda de más víctimas.

