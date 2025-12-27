Mérida, Yucatán. - Empresas yucatecas se mantuvieron a flote durante 2025, pese a un entorno económico complejo, afirmó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Mérida.

El presidente de Coparmex Mérida, Emilio Blanco del Villar, señaló que el año 2025 presentó retos para el sector empresarial en Yucatán.

Indicó que las empresas locales lograron sostener sus operaciones y evitar un escenario crítico.

El dirigente empresarial explicó que el empresariado yucateco conservó los empleos formales existentes durante el año.

También destacó que Yucatán mantuvo el interés de nuevas inversiones, pese al contexto económico nacional e internacional.

Blanco del Villar se refirió al incremento de 0.75 por ciento al Impuesto Sobre la Nómina aplicado en la entidad.

Precisó que dicho ajuste impacta aproximadamente al cuatro por ciento de las empresas que operan en el estado.

Afirmó que esta medida representó la vía adecuada para fortalecer la recaudación estatal sin afectar de forma generalizada al sector productivo.

El líder de Coparmex aclaró que no se contempla la creación de nuevos gravámenes para empresas, sin importar su tamaño o actividad económica.

Subrayó la importancia de mantener los proyectos de infraestructura en Yucatán.

También consideró necesario dar continuidad a los programas sociales implementados por las autoridades.

Blanco del Villar explicó que el aumento al Impuesto Sobre la Nómina afecta principalmente a las empresas que generan mayor número de empleos.

Detalló que estas compañías ofrecen salarios y prestaciones por encima de lo establecido en la legislación laboral.

Añadió que estas condiciones laborales representan un esfuerzo constante para los empleadores formales del estado.

De cara a 2026, Coparmex Mérida anticipó un escenario con retos para el sector empresarial yucateco.

El presidente del organismo empresarial aseguró que las empresas locales mantendrán un trabajo coordinado para enfrentar el próximo año.

Indicó que el sector buscará estrategias para reducir impactos económicos y fiscales.

Blanco del Villar descartó la existencia de despidos masivos durante 2026.

Sin embargo, advirtió que el aumento en la carga fiscal podría limitar la contratación de nuevo personal.

Atribuyó este efecto directamente al incremento del Impuesto Sobre la Nómina.

Coparmex Mérida reiteró su postura a favor de la estabilidad económica, el empleo formal y la continuidad de proyectos que impulsen el desarrollo de Yucatán.

