Secretaría de Marina cierra puerto de La Paz, BCS, por pronóstico de vientos del norte; aplica a embarcaciones menores

LA PAZ, BCS., 27 de diciembre. — Como ante el pronóstico de vientos del norte para este fin de semana, la Secretaría de Marina determinó el cierre del puerto de La Paz, a todas las embarcaciones menores.

La disposición fue emitida por la Capitanía de Puerto a partir de este sábado y tiene como objetivo “ en el mar, así como prevenir incidentes derivados de las condiciones meteorológicas adversas previstas para las próximas horas”.

De acuerdo con el aviso oficial, el cierre aplica a embarcaciones menores de 500 toneladas, como parte de los protocolos de seguridad que se activan cuando se registran rachas de viento que pueden representar riesgo para la navegación.

Por su parte, la Subsecretaría de Protección Civil estatal exhortó a pescadores, prestadores de servicios turísticos y a la comunidad marítima en general a no hacerse a la mar, así como a verificar de manera constante los reportes meteorológicos oficiales antes de cualquier actividad náutica.

Las autoridades señalaron que el cierre del puerto se mantendrá hasta nuevo aviso y dependerá de la evolución de las condiciones climáticas.

Asimismo, recomendaron mantenerse atentos a los comunicados emitidos por la Secretaría de Marina y las capitanías de puerto.

El pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para este sábado advierte que hacia las 18:00 horas podrían registrarse vientos de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

