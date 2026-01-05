TUXTLA GUTIÉRREZ. CHIS.- La Fiscalía General de Chiapas vinculó a procesó a 11 policías municipales de Cintalapa, Ocozocoautla de Espinosa y Jiquipilas, por presuntos nexos con el crimen organizado derivado de la revisión de la situación legal y administrativa de 156 uniformados locales.

El fin de semana se desplegó un operativo de fuerzas de seguridad estatales con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional que movilizaron a los agentes a comparecer ante la autoridad ministerial en Tuxtla Gutiérrez, donde se resolvió su situación jurídica

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general del estado, precisó que se revisaron los expedientes laborales, administrativos y de control y confianza de 101 varones y 55 mujeres, a quienes les aseguraron 200 teléfonos celulares.

Lee también Aseguran en Sonora vehículo con reporte de robo en EU; transportaba arsenal

Explicó que al concluir el término legal de la investigación se judicializó a 11 de ellos; fueron presentados ante el órgano jurisdiccional para que enfrenten la ley por el delito de uso indebido de condecoraciones uniformes e insignias,

Las indagatorias continúan, afirmó. Además podrían ser señalados por el delito de “halconeo”, el cual recientemente fue reformado por el Congreso estatal con endurecimiento de sanciones, que alcanzan hasta 15 año de prisión.

El 12 de agosto del 2024, los soldados y Policías detuvieron a 59 elementos de la Policías Municipales de Cintalapa y al director de la corporación, Ulber Martínez Flores, considerado mano derecha del alcalde del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ernesto Cruz Díaz.

De este total de detenidos, solo diez agentes de la corporación se les dictó auto de formal prisión por los delitos cometidos por servidores públicos y extorsión agravada, entre ellos el director de la corporación.

Lee también Rosca de Reyes incrementa 20% su precio en Yucatán; señalan encarecimiento de insumos básicos

Los demás agentes que quedaron a disposición de un Juez, son: Amet “N”, Juan “N”, José “N”, Luciano “N”, Rafael “N”, Jesús “N”, Sandra “N”, José Iván “N” y Óscar “N”, por los delitos de extorsión agravada y abuso de autoridad en perjuicido de un ciudadano, el 27 de junio del 2025.

El ayuntamiento de Jiquipilas que preside Blanca Yaneth Chiu López, es del Morena, mientras que el alcalde de Ocozocoautla, Francisco Javier Chambé Morales, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El 16 diciembre del 2024, fueron detenidos 92 agentes de la Policía Municipal de Comitán, así como integrantes de un grupo paramilitar conocido como Los Zorros y el director de la corporacion José Santiago Alfaro Villegas.

También han sido detenidos 65 elementos de la Policía Municipal de Villaflores, Villa Corzo, el 25 de enero del 2025.

Los restantes agentes fueron liberados bajo reservas de ley, aunque podrían comparecer para ampliar sus declaraciones cuando la autoridad los requiera.

Lee también Detienen a hombre que robó una patrulla y chocó tres vehículos en Aguascalientes; estaba bajo el influjo de drogas

Esas acciones legales son parte de las investigaciones después de los actos violentos en la víspera de fin año en el municipio de Villaflores.

Ahí un comando quemó dos bares y tres automóviles. El saldo fue de tres mujeres heridas y ocho "levantados".

Horas después, siete de los plagiados fueron hallados muertos, uno más continúa desaparecido; una de las mujeres heridas falleció también, otra continúa hospitalizada en estado delicado.

La Fiscalía estatal informó que mantiene abiertas todas líneas de investigación para someter legalmente a los responsables y garantizar justicia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov