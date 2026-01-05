Mérida, Yucatán.- El sector de la panificación en Yucatán señaló que este año se incrementó en 20 por ciento el precio de la Rosca de Reyes.

Perla Andrade, representante del sector panadero en la capital yucateca, señaló que el encarecimiento de insumos básicos como la harina, huevos y otros ingredientes provocaron el incremento, el cual va de 150 pesos hasta los 500 pesos, dependiendo del tamaño y los ingredientes adicionales.

Incluso, puntualizó, existen presentaciones especiales cuyo precio puede alcanzar los 600 pesos, debido a que incluyen ingredientes más costosos como queso de bola, queso crema o cremas untables de avellana.

“Pero también se ofrecen opciones más accesibles, como las roscas tradicionales con fruta cristalizada, ate, versiones sencillas de pan, hojaldradas, así como variedades saladas con jamón y queso”, explicó.

Perla Andrade señaló que cadenas comerciales nacionales e internacionales impactan a la panadería artesanal de Yucatán, “aunque este efecto se concentra principalmente en zonas como el norte de Mérida”.

Indicó que, desde hace algunos años, la venta de Rosca de Reyes ha mostrado una tendencia a la baja en las panaderías yucatecas, esto debido a que los grandes supermercados comercializan el producto desde diciembre.

“Las panaderías artesanales de Mérida trabajan con ingredientes frescos y priorizan la elaboración diaria, evitando producir en exceso para garantizar la frescura, el peso adecuado y la calidad del producto final”, manifestó.

