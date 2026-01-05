Más Información

Mérida, Yucatán.- El sector de la panificación en Yucatán señaló que este año se incrementó en 20 por ciento el precio de la .

Perla Andrade, representante del sector panadero en la capital yucateca, señaló que el encarecimiento de insumos básicos como la harina, huevos y otros ingredientes provocaron el incremento, el cual va de 150 pesos hasta los 500 pesos, dependiendo del tamaño y los ingredientes adicionales.

Incluso, puntualizó, existen presentaciones especiales cuyo precio puede alcanzar los 600 pesos, debido a que incluyen ingredientes más costosos como queso de bola, queso crema o cremas untables de avellana.

“Pero también se ofrecen opciones más accesibles, como las roscas tradicionales con fruta cristalizada, ate, versiones sencillas de pan, hojaldradas, así como variedades saladas con jamón y queso”, explicó.

Perla Andrade señaló que cadenas comerciales nacionales e internacionales impactan a la de Yucatán, “aunque este efecto se concentra principalmente en zonas como el norte de Mérida”.

Rosca de Reyes incrementa 20% su precio en Yucatán ()05/01/2026. Foto: Especial
Indicó que, desde hace algunos años, la venta de Rosca de Reyes ha mostrado una tendencia a la baja en las panaderías yucatecas, esto debido a que los grandes supermercados comercializan el producto desde diciembre.

“Las panaderías artesanales de Mérida trabajan con ingredientes frescos y priorizan la elaboración diaria, evitando producir en exceso para garantizar la frescura, el peso adecuado y la calidad del producto final”, manifestó.

