Trump anuncia reunión con Gustavo Petro en la Casa Blanca; tras llamada telefónica, Marco Rubio gestiona el encuentro

Operativo “Cisne Negro”, túneles y una película frustrada; así narró EL UNIVERSAL la recaptura de “El Chapo” hace 10 años

Golpe a la red de lavado de García Luna; suman tres excolaboradores detenidos por corrupción

Rescate en Refugio Franciscano confronta a animalistas, Gobierno de CDMX y Fundación; "serán trasladados a espacios seguros", asegura Brugada

"Era un ser humano increíble"; identifican a mujer asesinada durante redada de ICE en Minneapolis

Trump anuncia que Venezuela comprará sólo productos fabricados en EU; inversión incluirá alimentos, medicinas y equipo médico

Mérida, Yucatán.- A casi un mes de la desaparición de la maestra en Mérida, su búsqueda ha llegado a los estados de Campeche y Quintana Roo con el objetivo de que más personas ayuden para dar con el paradero de la mujer, extraviada desde el 9 de diciembre pasado.

Este miércoles 7, la profesora jubilada cumple 87 años de edad.

De acuerdo con la familia de la mujer, colectivos de de los citados estados han compartido la imagen de la maestra en sus redes sociales y grupos de apoyo, para ampliar el rango de búsqueda más allá del estado de Yucatán.

Policías colocan fichas de búsqueda de la maestra desaparecida en Mérida (07/01/2026). Foto: Especial
Por su parte, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Yucatán, en conjunto con la , amplió la búsqueda a los municipios de Hunucmá, Tetiz, Kinchil, Celestún y en diversas zonas de la ciudad de Mérida.

El organismo, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, informó que estas acciones se desarrollan con la finalidad de garantizar el derecho de toda persona a ser buscada.

Hay que señalar que la búsqueda no ha cesado, principalmente en Mérida donde se siguen difundieron imágenes de la señora Mirna en redes sociales y por medio de carteles en diferentes zonas, sobre todo en el centro, sur y poniente de la capital yucateca.

