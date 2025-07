Presión y protestas, así han sido las renuncias de las dos titulares de la Comisión Nacional de Búsqueda: Teresa Reyes y Karla Quintana

La Secretaría de Gobernación (Segob) anunció que la siguiente semana publicará las bases para la consulta pública para la designación de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Lo anterior, después de la renuncia de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, comisionada nacional que permanecerá en el cargo hasta el 31 de agosto de 2025.

Reyes Sahagún, especialista en derechos humanos y autoproclamada izquierdista, fue designada para su actual encargo por Andrés Manuel López Obrador en octubre de 2023, después de haber estado al frente del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

Luisa María Alcalde Luján, quien entonces se desempeñaba como titular de la Segob, se refirió a "Tere Lupe", como la nombran los morenistas y el propio expresidente, como una mujer sensible, trabajadora y comprometida con su labor.

Además, garantizó que, con ella al frente de la CNB, se fortalecerían las tareas de búsqueda en el país.

Sin embargo, Reyes Sahagún no ha sido la única persona titular que ha presentado su renuncia en la Comisión Nacional de Búsqueda. Otra persona que dimitió al encargo fue Karla Quintana, durante la presidencia de López Obrador.

Teresa Reyes Sahagún: exigencias y protestas de buscadoras marcaron su paso por la Comisión de Búsqueda

A un año nueve meses en la Comisión Nacional de Búsqueda, Reyes Sahagún presentó su renuncia. Ante esto, la Segob detalló en un comunicado que, para buscar su reemplazo, habrá un proceso "abierto y transparente", con participación amplia de sectores involucrados.

El 18 de marzo de 2023, madres buscadoras y colectivas manifestaron su inconformidad con la titularidad de "Tere Lupe". Según expresaron, había una evidente falta de voluntad política para romper pactos de impunidad.

Por tanto, dirigieron una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum, solicitando la remoción de Teresa Guadalupe Reyes de su encargo.

“No se puede esperar que el aumento en el presupuesto y las capacidades logren algo efectivo con una titular como Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien, a pesar de no contar con el aval de las familias por su clara incapacidad técnica para ocupar el puesto, no ha demostrado estar abierta al diálogo con las víctimas de este país”, señalaron en la misiva.

Algunos de los colectivos que secundaron la exigencia fueron: Brigada Nacional De Búsqueda, Buscadoras Zacatecas AC, Buscando A Sus Hijos Nayarit, Buscando Nuestros Desaparecidos A. C, Buscando Tus Pasos Ac, Colectivo Una Luz En Mi Camino, Colectivo Una Promesa Por Cumplir, Colectivo Unidas Siempre Buscando, Esposas Buscadoras México, entre otros, así como buscadores independientes.

Más adelante, el 12 de abril, cuando Segob realizó mesas de diálogo entre buscadores y autoridades de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez afirmó que las destituciones y renuncias solicitadas "se darán con el tiempo" y, en tanto, "los funcionarios involucrados seguían a prueba".

"Si no hacemos bien el trabajo, esa es una consecuencia, y no hay ninguna excusa para no hacer bien el trabajo”, dijo en entrevista al concluir la reunión con madres buscadoras de Durango, Sonora, Colima y Jalisco", dijo la titular de Segob.

De acuerdo con las denuncias hechas por buscadoras, las exigencias de renuncia apuntaban, principalmente, a Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNHD) y Reyes Sahagún.

Teresa Reyes Sahagún renuncia a la CNB. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Karla Quintana, una renuncia "en virtud de los contextos actuales" durante el sexenio de López Obrador

El 23 de agosto de 2023, Karla Quintana Osuna presentó su renuncia al cargo de Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas.

En una carta, dirigida a Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que dirigir la CNB y trabajar para personas desaparecidas y sus familiares había sido un gran honor.

"En virtud de los contextos actuales, presento mi renuncia con carácter de irrevocable y con efectos inmediatos a fines del día de hoy", señaló, sin especificar cuáles eran dichos "contextos actuales".

Los retos relacionados a la desaparición, agregó, permanecían. Por ende, Quintana refirió que el esfuerzo del Estado mexicano debía seguir enfocándose en una política integral de prevención y combate a la impunidad.

"Le agradezco haber depositado su confianza en mi persona y en el equipo que se construyó", culminó.

Quintana Osuna fue nombrada como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda el 8 de febrero de 2019. Su nombramiento se realizó a propuesta de la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Karla Quintana Osuna fue nombrada como titular de la CNB el 8 de febrero de 2019. Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro

Segob despide a Javier Yankelevich, titular del Equipo Especializado de Búsqueda de Desaparecidos durante la Guerra Sucia en la CNB

En enero de 2024, la Secretaría de Gobernación decidió prescindir de los servicios de Javier Yankelevich, funcionario que encabezaba el Equipo Especializado de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante la Guerra Sucia en la Comisión Nacional de Búsqueda.

Ante esa decisión, los cuatro comisionados independientes del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión de la Verdad de Guerra Sucia firmaron un desplegado, condenando "la pésima decisión" de Segob.

Carlos A. Pérez, uno de los comisionados independientes, consideró que esa acción enviaba un mensaje terrible a las víctimas y familias de ese periodo: "Es un retroceso brutal que aleja, todavía más, a la Comisión de la Verdad de cumplir su mandato", mencionó.

De acuerdo con el desplegado, se despedía a un funcionario comprometido y ejemplar. Además, se "tiraba por la borda" los esfuerzos que desde 2019 se realizaban para encontrar personas desaparecidas durante 1965-1990, que cuando menos eran 899 personas.

Con información de Eduardo Dina, Alhelí Salgado y María Cabadas.*

