La Secretaría de Gobernación (Segob) presentó 10 acciones con las que darán seguimiento a las reformas en materia de desaparición, que el Congreso aprobó hace tres semanas y que obliga a los mexicanos a otorgar sus datos biométricos al Gobierno a través de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

En conferencia de prensa, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, señaló que estas acciones darán seguimiento preciso a los compromisos que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum adquirió con los 450 colectivos de búsqueda de personas que participaron en los diálogos con la Segob.

Estas acciones ya están en marcha, según remarcó el funcionario, y algunas tienen fecha límite para estar funcionando. La primera es la expedición del Reglamento de la Ley General de Búsqueda, que deberá estar listo antes del 15 de octubre de este año.

Una segunda acción es la actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda (PHB), que unifica y regula las tareas de búsqueda en todo el país y brinda protección a las familias de buscadores.

El tercer compromiso es la creación de la Plataforma Única de Identidad y la Alerta Nacional de Búsqueda, en las que ya trabaja el Registro Nacional de Población (Renapo) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), pues debe estar activa y funcionando también antes del 15 de octubre.

Esa Plataforma Única de Identidad vinculará los registros públicos y privados de datos biométricos y desapariciones denunciadas ante las Fiscalías locales. Por ello también se trabaja con la Fiscalía General de la República (FGR) para la integración de sus bancos de datos.

Una cuarta acción es que en todas las búsquedas de personas desaparecidas deben proporcionarse datos biométricos e imágenes satelitales que permitan dar seguimiento a los rastreos.

La quinta acción es el fortalecimiento de las Fiscalías especiales y del Banco Nacional de Datos Forenses. El subsecretario Arturo Medina especificó que las Fiscalías tienen el compromiso de abrir vacantes y comenzar la contratación de más personal, profesionalizarlo y capacitarlo en materia de derechos humanos.

Una sexta acción es la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación, ese registro obliga a las Fiscalías locales y especializadas a abrir de inmediato, carpetas de investigación ante la desaparición de una persona y actualizarla en tiempo real para la consulta de los familiares y otras dependencias interesadas.

La séptima acción es la atención al rezago en la identificación de cuerpos en fosas comunes y sitios forenses. Sobre esa tarea, la Segob aseguró que es una tarea titánica, pues en principio deben conocer el universo total de cuerpos sin identificar.

“Tenemos, en todo el país, un rezago de décadas en la identificación de cuerpos. Por eso, todas las dependencias deben ponerse al corriente en esa tarea, sobre todo las autoridades locales”, afirmó Arturo Medina.

La octava acción de seguimiento es la atención especial a los hijos e hijas de personas desaparecidas, eso a través de garantizarles acceso a los programas sociales del Gobierno federal y un programa especial de apoyo para ellos como víctimas directas de la desaparición forzada. Sobre ese programa, dijeron se darán más detalles después.

Una novena acción es que el Sistema Nacional de Búsqueda sesione de manera periódica y la décima acción es presionar a los Gobiernos locales para que actualicen sus leyes en materia de desaparición.

"Tienen razón buscadores que no ven sus propuestas en la ley": Rosa Icela Rodríguez

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, admitió que los colectivos de madres buscadoras, que expresan su inconformidad por no ver en la reforma en materia de desaparición sus propuestas, tienen razón.

En la conferencia de prensa que ofreció la dependencia este miércoles, Rosa Icela Rodríguez admitió que en las leyes “no se reflejan las 570 propuestas que hicieron”, pero se concretaron en 30 cambios sustanciales a las reformas que en un inicio presentó la presidenta Claudia Sheinbaum.

El subsecretario Arturo Medina explicó que se realizó un ejercicio de síntesis y análisis para incluir todas las propuestas, muchas de las 470 se repetían. Además, dijo que ya se reunieron con varios colectivos inconformes para explicarles, artículo por artículo, donde se integraron sus propuestas.

“No con las palabras que ellos querían y tal vez no con el alcance, porque como Gobierno federal no podemos, no tenemos competencia, en temas locales. Hay temas de presupuesto y de reglamentos que no pueden estar en esa ley, pero sí lo estamos viendo aparte”, precisó.

