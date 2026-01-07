Más Información

Trump anuncia que Venezuela comprará sólo productos fabricados en EU; inversión incluirá alimentos, medicinas y equipo médico

Morena alista fastrack para ratificar a Gertz como embajador en Reino Unido; preven recibir hoy la notificación

Cae Eduardo Gómez, otro excolaborador de García Luna; es señalado de desvío de recursos en el sistema penitenciario

"Era un ser humano increíble"; identifican a mujer asesinada durante redada de ICE en Minneapolis

CJNG es el autor de emboscada contra empresario del mercado de abastos en Zapopan: Fiscalía de Jalisco; tenía antecedentes penales, reitera

Venezuela negocia con EU venta de volúmenes de petróleo; es "en el marco de las relaciones comerciales", afirma

Dzilam González, Yucatán.- Avanzan las investigaciones sobre elen este municipio y de acuerdo a informes recabados, se logró la detención de ocho personas que ya están sujetas a investigación por sus vínculos directos e indirectos con los hoy fallecidos.

Aunque formalmente no se ha informado sobre las líneas de por el sigilo de las indagaciones, se confirmó que la Policía Estatal de Investigación (PEI) y la FGE lograron establecer datos relevantes sobre el asesinato, que llevó a la detención de estas ocho personas.

También se descartaron versiones que aseguraban que se habían encontrado dos vehículos, que presuntamente usaron el día de la ejecución los autores del hecho.

Dos de los tres fallecidos tienen relación con la familia Interián, conocidos por sus en el estado de Quintana Roo.

Una de las víctimas, un joven de 15 años de edad, quien murió en la balacera, no tendría relación con los otros dos asesinados.

