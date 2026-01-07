Dzilam González, Yucatán.- Avanzan las investigaciones sobre el asesinato de tres personas en este municipio y de acuerdo a informes recabados, se logró la detención de ocho personas que ya están sujetas a investigación por sus vínculos directos e indirectos con los hoy fallecidos.

Aunque formalmente no se ha informado sobre las líneas de investigación por el sigilo de las indagaciones, se confirmó que la Policía Estatal de Investigación (PEI) y la FGE lograron establecer datos relevantes sobre el asesinato, que llevó a la detención de estas ocho personas.

También se descartaron versiones que aseguraban que se habían encontrado dos vehículos, que presuntamente usaron el día de la ejecución los autores del hecho.

Dos de los tres fallecidos tienen relación con la familia Interián, conocidos por sus actividades ilícitas en el estado de Quintana Roo.

Una de las víctimas, un joven de 15 años de edad, quien murió en la balacera, no tendría relación con los otros dos asesinados.

