México inicia investigación antidumping contra manzanas de EU; bajaron los precios de la fruta nacional, señalan

A petición de la Unión Agrícola Regional de Fruticultores del Estado de Chihuahua (Unifrut), la Secretaría de Economía inició el procedimiento de investigación antidumping sobre las importaciones de manzanas originarias de Estados Unidos (EU).

La decisión se tomó porque tras un análisis sobre los precios de importación y el incremento de la entrada de dicha fruta encontró que “existen elementos suficientes para presumir que, durante el período investigado, las importaciones de manzanas se efectuaron en presuntas condiciones de discriminación de precios y causaron daño material a la rama de producción nacional” de dicho alimento.

Tras una investigación preliminar se encontró que las importaciones de esa fruta originaria de la Unión Americana representan el 97.5% del total que compra México del exterior.

La dependencia del gobierno mexicano observó que bajaron los precios de la manzana nacional ante la fuerte competencia de la estadounidense, ya que entraba mayor cantidad y a menores precios.

Lo anterior significó afectación a la producción nacional porque “los ingresos por venta de la mercancía similar disminuyeron 0.5% en el periodo 2 –del 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2025- y 9.9% en el periodo investigado –1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025--, lo que reflejó una caída de 10.3% en el periodo analizado”.

Manzana. Fuente: Freepik

Por la situación de desventaja para la producción mexicana, “se reportaron pérdidas a lo largo del periodo analizado, estas pérdidas operativas disminuyeron 84.1% en el periodo 2, pero se incrementaron 20 veces en el periodo investigado, lo que dio como resultado un incremento de 235.4% en el periodo analizado”, indicó.

Abundó que para los agricultores mexicanos, “los márgenes de operación fueron negativos en todos los periodos que integran al periodo analizado, los cuales disminuyeron 3.1 puntos porcentuales en el periodo 2, pero se incrementaron 13.2 puntos porcentuales en el periodo investigado, lo que se tradujo en un aumento de 10.1 puntos porcentuales del margen negativo en el periodo analizado, al pasar de -3.7% en el periodo 1 a -13.8% en el periodo investigado”.

En la “Resolución por la que se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio del procedimiento administrativo de investigación antidumping sobre las importaciones de manzanas originarias de los Estados Unidos de América” que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, se dijo que hubo pérdidas a nivel unitario, las cuales aumentaron 10.5 puntos porcentuales en el periodo analizado, al pasar de un margen de -3.7% en el periodo 1 a -14.2% en el periodo investigado.

Por todo lo anterior, la Secretaría de Economía inició la investigación antidumping sobre las manzanas estadounidenses.

sg/mcc