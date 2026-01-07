Más Información

Sheinbaum revela a qué embajada irá el exfiscal; Gertz Manero será embajador en Reino Unido

EU confisca petrolero ruso en el Atlántico por violar sanciones; Moscú mandó un submarino para escoltar el buque

EU controlará venta de petróleo de Venezuela por tiempo "indefinido"; dinero irá a cuentas controladas por Washington

La mañanera de Sheinbaum, 07 de enero, minuto a minuto

Interoceánico asegura a sus trabajadores…pero no a los pasajeros

EU, política bajo presión electoral

La abre este 7 de enero con una tendencia a la baja frente al , de acuerdo con información de Bloomberg.

El , un indicador que mide el valor del billete verde frente a las distintas monedas internacionales, registra una apreciación de 0.04%, respecto al cierre previo.

Este miércoles, el tipo de cambio se cotiza en 17.97 pesos por dólar, representando una apreciación diaria de 0.11% para la divisa nacional.

Las 16 mejores monedas del mundo avanzan ante el dólar, posicionando en segundo lugar al peso mexicano.

Tipo de cambio a la venta

Así se cotiza el dólar a la venta en los principales bancos del país:

  • BBVA México: 18.25 pesos por dólar
  • Banorte: 18.30 pesos por dólar
  • Banamex: 18.43 pesos por dólar
  • Banco Azteca: 18.40 pesos por dólar
