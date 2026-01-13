Culiacán, Sin.- El estado de Sinaloa, se ubicó en el 2025, en el quinto lugar nacional con el mayor número de vehículos robados, cuya cifra oficial alcanzó los seis mil 276, por lo que se impulsó una iniciativa de ley para exentar de pagos por infracciones, derechos de arrastre y almacenaje a propietarios, cuyas unidades son recuperadas.

Los diputados locales del Partido Sinaloense informaron que avanza en comisiones la elaboración del dictamen para eliminar todos los cobros que se imponen a los dueños de vehículos robados y que las autoridades los recuperan, por constituir un doble golpe a su patrimonio.

Víctor Antonio Corrales Burgueño señaló que ante el alto índice que se tiene en este delito patrimonial, cuya cifra negra de robos se estima llegó a nueve mil casos en el 2025, por el hecho que quienes no tienen seguros, no presentan las denuncias o sus unidades no están regularizadas.

Lee también Estudiantes de música de Hidalgo ponen "voz sonora" a cortometrajes de la UAM; participan en dos proyectos

La iniciativa tiene como objetivo exentar el pago de infracciones, derechos de arrastre, almacenaje y maniobras generadas a las personas que son victimas del robo de sus vehículo (13/01/2026). Foto: Especial

Dio a conocer que la iniciativa de ley que presentaron para reformar el Código Penal del Estado, tiene como objetivo exentar el pago de infracciones, derechos de arrastre, almacenaje y maniobras generadas a las personas que son victimas del robo de sus vehículos y que sus unidades son recuperadas por las autoridades.

Subrayó que este delito no solo constituye un impacto negativo en el patrimonio de las familias, sino que genera inseguridad, limita su movilidad, desalienta la inversión, deteriora la confianza y cuando sus unidades motrices son recuperadas, tienen que pagar diversos conceptos para recuperarlos.

En la sesión de este martes, se dispensó la segunda lectura de dicha iniciativa de ley, por lo que el diputado del Partido Sinaloense, Víctor Corrales Burgueño, externó que tiene confianza en que el dictamen respectivo va a ser favorable.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov