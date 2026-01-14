Cuernavaca, Mor.- Elementos de la Guardia Nacional frustraron el robo de un vehículo y pusieron a salvo a la conductora. Su presencia ahuyentó a los delincuentes que ya había logrado entrar al vehículo y someter a la víctima.

En un video que circula en redes sociales se ve el momento en que los delincuentes sorprenden a la conductora y a punto de bajarla pasa por el sitio una camioneta de la Guardia Nacional, cuyos efectivos gritan a los delincuentes y estos corren en diferentes direcciones.

El robo pretendía ser cometido en la colonia Tierra Larga del municipio de Cuautla, pero ante la intervención de la Guardia Nacional algunos de los delincuentes respondieron a balazos.

Los efectivos, de acuerdo con el video, no fueron en persecución de los delincuentes, únicamente los vieron huir por lotes baldíos y calles aledañas.

Antes el Ayuntamiento de Cuautla informó que gracias a la coordinación entre la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, se han logrado diversas detenciones relevantes y el aseguramiento de armas, drogas y vehículos utilizados para actividades ilícitas.

