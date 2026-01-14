Cuernavaca, Mor.- Un hombre fue golpeado y quemado por un grupo de sujetos en la colonia Antonio Barona del municipio de Cuernavaca. La víctima fue captado sentado en la banqueta mientras llegaban los paramédicos.

Vecinos de la zona solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia tras observar al hombre envuelto en llamas sobre la calle Otilio Montaño, en las inmediaciones del punto conocido como Las Tres Cazuelas. Una zona considerada de alto riesgo por la presencia de grupos delictivos.

Los paramédicos de la Cruz Roja llegaron al sitio y brindaron los primeros auxilios al afectado, quien presentaba lesiones de consideración en diversas partes del cuerpo.

Inicialmente la víctima rechazó la atención médica y su traslado a un hospital, por lo que permaneció en el lugar mientras era atendido y dialogaba con familiares y autoridades.

Una hora después, aceptó ser llevado a una unidad médica para recibir atención.

De acuerdo con información proporcionada por la policía, testigos señalaron que varios sujetos arribaron al lugar, agredieron físicamente al hombre y posteriormente le prendieron fuego, para luego darse a la fuga.

