La Fiscalía General del Estado (FGE), reportó el aseguramiento de dos sujetos, buscados por la comisión de varios delitos, pero que, son señalados por cometer actos de canibalismo al presuntamente comerse parte de las víctimas.

A decir del Fiscal General, Óscar Tonathiu Vázquez Landeros, los sujetos fueron identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales en junio de 2025, donde aparecían consumiendo restos humanos.

Sin detallar los pormenores de los operativos para su detención, Vázquez Landeros, informó que los dos implicados ya se encuentran a disposición de las autoridades correspondientes, para continuar su proceso legal en prisión como medida precautoria.

Lee también Asesinan a secretario del comisariado ejidal de Tila, Chiapas; hechos habrían ocurrido por disputas internas

“En esa investigación ya lo tenemos recluido, sin embargo, es importante mencionar que de una investigación paralela se obtuvo orden de aprehensión contra este sujeto y otros más por diversos delitos. Ya les daremos cuenta próximamente, ya están vinculados - ¿Cuántas personas hay detenidas en este caso? - En estos momentos dos, estamos trabajando sobre los demás. Ahorita me reservo el delito porque la investigación está abierta, pero ya hay detenidos”, reveló.

Cabe señalar que en los vídeos que circularon en redes sociales el año pasado, se aprecia a los implicados, algunos de los cuales aparentan ser menores de edad, manipulando órganos humanos y consumiéndolos, que dan cuenta sobre la brutalidad con que actúan algunas células delictivas en la entidad.

Lee también Ataque de abejas cobra la vida de adulto mayor en Yucatán; su esposa presenta lesiones de gravedad

Sin embargo, a decir del Fiscal, en estos hechos estarían involucradas al menos cinco personas más, por lo que las diligencias para su identificación, localización y puesta a disposición de las autoridades aún continúan.

La detención se llevó a cabo en el municipio de Centro, sin embargo, el Fiscal precisó que los hechos que se investigan ocurrieron en otro municipio, cuyo nombre no fue revelado para no entorpecer la investigación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr