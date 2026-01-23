La Paz. - El Congreso de Baja California Sur analiza una iniciativa para que docentes, directivos y personal administrativo señalados por violencia o delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes sean separados de manera inmediata de las aulas y de los planteles educativos, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

La propuesta fue presentada por el diputado Venustiano Pérez Sánchez, quien sostuvo que la legislación vigente presenta ambigüedades y rutas burocráticas que retrasan la atención.

“En su redacción actual, la Ley de Educación del Estado de Baja California Sur” contiene disposiciones que, en la práctica, generan un conflicto normativo y una ruta burocrática que contraviene los principios constitucionales y de justicia pronta y el interés Superior de la Niñez (ISN), tales como ambigüedad y dilación legal”, afirmó en tribuna.

Lee también Caen en BCS dos prófugos buscados por violación y abuso sexual; uno de ellos viajaba en un buque procedente de Sinaloa

Además, dijo que tampoco establece que se deba hacer una denuncia inmediata ante el Ministerio Público.

En la iniciativa, el diputado propone establecer como obligatoriedad legal la denuncia de forma inmediata de cualquier acto que atente contra menores de edad en el entorno escolar, y que se sancione la omisión de la denuncia, además de que no exista mediación.

Pérez Sánchez pidió a las comisiones correspondientes un análisis responsable y que escuchen a fundaciones, así como la realización de foros para analizar la pertinencia de la iniciativa en favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl