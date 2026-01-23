Más Información
Comitán. - El maestro Ulises Cruz Hernández, detenido el 15 de enero acusado de intentar besar a una alumna, fue liberado la noche del jueves al comprobarse que fue acusado falsamente, y que no se comprobó la presunta agresión sexual.
Por la mañana de este jueves, maestros, alumnos y familiares de Ulises Cruz Hernández, acusado de intentar besar a una alumna de la escuela bilingüe Vicente Ramón Guerrero Saldaña, en la colonia Pashtón, de Comitán, pidieron su liberación, porque dijeron que siete días después no ha sido acusado formalmente de ningún delito.
Los manifestantes se plantaron en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cers) número 10, de Comitán, donde desplegaron cartulinas, para pedir la liberación de Cruz Hernández.
Explicaron que, a siete días de la detención, el maestro no ha sido acusado formalmente de ningún delito, pero sigue detenido en el penal de Comitán, pero avalaron su trayectoria académica, que “es intachable”.
Dijeron que, si no había respuesta a su movilización de parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado, continuarían con las movilizaciones para exigir la liberación de Ulises Cruz Hernández.
Por la noche de este jueves, el maestro dejó el Cers de Comitán para reunirse con los maestros, familiares y conocidos.
Detienen a maestro por intentar besar a alumna de escuela primaria en Comitán, Chiapas; "en 48 horas se ejercerá acción penal": Fiscalía
