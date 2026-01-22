La joven poblana Lidya "N" -la cual había sido reportada como desaparecida y se habían generado bloqueos carreteros para exigir su aparición- fue localizada sana y salva en medio de contradicciones, entre ellas que no presentaba embarazo como habían asegurado sus familiares y amigos.

Fue durante la tarde de este jueves cuando autoridades ministeriales ubicaron a la joven en el municipio de Tepetixtla del Estado de México, a donde se había ido –según la versión oficial- de manera voluntaria.

El caso había generado airadas protestas de familiares y amigos, quienes aseguraron que la mujer se encontraba embarazada y que probablemente había sido privada de la libertad, por lo cual llevaron a cabo distintas manifestaciones.

La Fiscalía General del Estado precisó que tras la denuncia de la desaparición, realizada el pasado 18 de enero en el municipio de Acajete, se realizaron cincuenta actos de investigación.

Se trató de entrevistas a familiares y amigos de la desaparecida, además se solicitaron las sábanas de llamadas de los teléfonos aportados por los familiares y las grabaciones de las cámaras de vigilancia.

Derivado de labores de inteligencia y de investigación, se logró la localización de Lidya N., la cual “se encuentra sana, sin datos de un embarazo reciente”.

Posteriormente, la fiscal General del Estado, Idamis Pastor Betancourt confirmó la aparición de la presunta víctima, aclaró que no presentaba indicios de embarazo alguno y adelantó que se profundiza en las investigaciones para aclarar las contradicciones y hechos falsos.

“Logramos localizarla el día de hoy a las cuatro de la tarde en el municipio de Tepextitla, Estado de México. La encontramos sana y sin datos de embarazo reciente”, subrayó a un medio local.

La funcionaria expuso que la joven abandonó el hogar por voluntad propia y dijo que seguirán con las investigaciones, ello luego de conocer que la joven asistía sola al médico por su supuesto embarazo.

