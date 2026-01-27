Más Información

Sheinbaum: “Sí se acabaron los privilegios en la nueva Corte”; exhibe lista de gastos de la "Corte del pasado"

Sheinbaum: “Sí se acabaron los privilegios en la nueva Corte”; exhibe lista de gastos de la "Corte del pasado"

Profeco alista decreto por polémica de preventa de BTS; regulará promoción y venta de boletos

Profeco alista decreto por polémica de preventa de BTS; regulará promoción y venta de boletos

Sheinbaum reacciona a freno de envío de petróleo a Cuba; “Pemex toma sus decisiones”, dice

Sheinbaum reacciona a freno de envío de petróleo a Cuba; “Pemex toma sus decisiones”, dice

Descarrilamiento del interoceánico cumple un mes; víctimas demandan que no se oculte información

Descarrilamiento del interoceánico cumple un mes; víctimas demandan que no se oculte información

Masacre en Salamanca; “No sé nada, sólo vieron varias camionetas”

Masacre en Salamanca; “No sé nada, sólo vieron varias camionetas”

Servicio exterior; 896 investigaciones y 36 sanciones

Servicio exterior; 896 investigaciones y 36 sanciones

Culiacán.- En un enfrentamiento entre elementos de la y un grupo armado en el fraccionamiento Terranova, un elemento de seguridad resultó herido, cuatro civiles detenidos y un hombre y dos menores lesionados al ser chocados por alcance en la persecución.

Alejandro Bravo, secretario de Seguridad Pública y Tránsito de la capital del estado, se unió a la persecución del grupo atacante, por lo que la unidad en la que viajaba recibió varios disparos en el parabrisas y resulto dañada.

Los fuertes impactos de balas que se escucharon provocaron la suspensión de clases en una escuela primaria y preescolar, por lo que los padres de familia acudieron por sus hijos, ante el temor de que los hechos de violencia continuaran.

Lee también

Sobre la calle Ramón López Velarde, del fraccionamiento Terranova, elementos de la policía municipal fueron atacados a balazos por un grupo armado, por lo que estos respondieron la agresión y solicitaron respaldo.

El titular de Seguridad que circulaba cerca del aeropuerto con sus escoltas se sumó a la persecución de los delincuentes que lograron herir a un policía, por lo que estos lograron ser detenidos y se les aseguro armas de fuego.

Se dio a conocer que en estos hechos, cuatro civiles fueron detenidos y un hombre que viajaba en su camioneta con dos menores de edad fueron impactados por alcance, por lo que tuvieron que ser atendidos por paramédicos y trasladados a un hospital por lesiones por golpes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]