Culiacán.- En un enfrentamiento entre elementos de la Policía Municipal de Culiacán y un grupo armado en el fraccionamiento Terranova, un elemento de seguridad resultó herido, cuatro civiles detenidos y un hombre y dos menores lesionados al ser chocados por alcance en la persecución.

Alejandro Bravo, secretario de Seguridad Pública y Tránsito de la capital del estado, se unió a la persecución del grupo atacante, por lo que la unidad en la que viajaba recibió varios disparos en el parabrisas y resulto dañada.

Los fuertes impactos de balas que se escucharon provocaron la suspensión de clases en una escuela primaria y preescolar, por lo que los padres de familia acudieron por sus hijos, ante el temor de que los hechos de violencia continuaran.

Lee también Detienen a uno tras enfrentamiento entre policías y civiles armados en Culiacán; aseguran armas y vehículos robados

Sobre la calle Ramón López Velarde, del fraccionamiento Terranova, elementos de la policía municipal fueron atacados a balazos por un grupo armado, por lo que estos respondieron la agresión y solicitaron respaldo.

El titular de Seguridad que circulaba cerca del aeropuerto con sus escoltas se sumó a la persecución de los delincuentes que lograron herir a un policía, por lo que estos lograron ser detenidos y se les aseguro armas de fuego.

Se dio a conocer que en estos hechos, cuatro civiles fueron detenidos y un hombre que viajaba en su camioneta con dos menores de edad fueron impactados por alcance, por lo que tuvieron que ser atendidos por paramédicos y trasladados a un hospital por lesiones por golpes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL