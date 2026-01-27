Culiacán. - En operativos distintos efectuados en la capital del estado, en los que en uno de ellos elementos de la Policía Estatal Preventiva se enfrentaron a civiles armados se logró la detención de un joven y se aseguraron cuatro fusiles automáticos, cargadores, radios de comunicación y dos vehículos con reporte de robo.

Según el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en un patrullaje por el boulevard Mario López Valdez, los policías estatales observaron que en un vehículo circulaban personas armadas por lo que les dieron seguimiento.

En dicha unidad viajaban tres jóvenes, los cuales al verse perseguidos descendieron del vehículo y mantuvieron un enfrentamiento con los agentes, pero al verse superados, estos abandonaron las armas y corrieron entre un lote baldío y la maleza, logrando huir.

Foto: Especial

Pese a que se desplegó un operativo con respaldo del ejército, no se logró su localización, por lo que se procedió al aseguramiento de dos carabinas M4, un fusil AK-47, tres cargadores, 60 cartuchos útiles, tres chalecos balísticos con una placa cada uno de ellos y un vehículo Nissan 2021, con reporte de robo.

En un segundo operativo en la colonia Libertad, al poniente de Culiacán, el personal de la Policía Estatal Preventiva observó que un joven que viajaba en un vehículo al notar su presencia, este imprimió mayor velocidad para huir del lugar por lo que se inició una persecución.

Al ser alcanzado y ser sometido a una revisión, se encontró que este llevaba un rifle AK-47, siete cargadores, 60 cartuchos útiles, dos radios, un celular y el vehículo que conducía cuenta con reporte de robo.

afcl/LL