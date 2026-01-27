Culiacán. - El elemento del Ejército que perdió la vida al ahogarse en el vaso de la presa de Sanalona, en Culiacán, en un operativo de seguridad tendiente a remolcar a la orilla una lancha abandonada, fue identificado como César Rafael “N”, elemento de infantería.

La tarde del domingo pasado, personal militar que patrullaba la sindicatura de Sanalona, en la parte del extremo oriente de la capital del estado, observaron una lancha abandonada en forma sospechosa en el vaso de la presa, por lo que dos elementos castrenses ingresaron al agua para nadar hasta ella y remolcarla a la orilla.

Uno de ellos, identificado como el soldado César Rafael “N”, originario del vecino estado de Durango, por circunstancias que se desconocen desapareció de la superficie del agua, por lo que su compañero inició su búsqueda sin conseguir localizarlo.

El personal militar solicitó el auxilio de los escuadrones acuáticos del cuerpo de bomberos y de Protección Civil, los cuales el lunes pasado lograron encontrar su cuerpo, como a diez metros de profundidad y procedieron a su rescate.

Las autoridades militares no dieron mayores detalles del incidente en el que perdió la vida el soldado, solo se divulgó un mensaje de sus compañeros de armas, los cuales lo identificaron como un elemento de infantería, quien era originario del vecino estado de Durango.

