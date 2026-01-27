El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Santa Rosa de Lima operan y se disputan el control del municipio de Salamanca, en Guanajuato.

Los intentos del segundo por recuperar el control del municipio llevó al ataque del domingo, que costó la vida de 11 personas, consideraron especialistas.

A pesar de estar recluido desde 2020 en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 14, José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, líder de Santa Rosa de Lima, ha logrado establecer alianzas con otros grupos criminales locales y líderes regionales del Cártel de Sinaloa desde 2018, y ha sabido aprovechar el embate de las fuerzas de seguridad federales para desarticular al Cártel Jalisco en la región.

Lee también Gobierno ve pugna entre cárteles en masacre de Salamanca; cinco víctimas vinculadas a empresa ligada al CJNG

No es una sospecha que El Marro opera desde prisión, en diciembre de 2025 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos castigó financieramente a los líderes de la organización y advirtió del poder que aún mantiene Yépez Ortiz.

El CJNG opera como “franquicia” a nombre de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho; pero tanto en Salamanca como en Irapuato y Silao son líderes locales los que “pagan por la marca”.

Las principales operaciones criminales del CJNG en esta región son el cobro de piso y el robo de combustible.

Lee también Hallan cabeza humana y manta con amenazas del CJNG a mandos y exjefes policiacos de Mexicali, BC; autoridades investigan

Pax Narca para evadir autoridades

Históricamente Santa Rosa de Lima controlaba el negocio, pero en el gobierno de Enrique Peña Nieto la desarticulación del grupo permitió que el CJNG se apoderara del negocio e impusiera una falsa paz que bajó los homicidios, fenómeno conocido como la pax narca, refirió David Saucedo, especialista en materia de seguridad.

“Pareciera que lo que hizo el Cártel de Santa Rosa de Lima fue una masacre, un multihomicidio con el objeto de calentarle la plaza al Cártel Jalisco, explicó sobre el ataque del domingo.

“Entonces, al cometer una masacre en esta zona lo que hacen es provocar que las fuerzas estatales y federales arriben a esta región y obstaculicen la actividad criminal”, aclaró.

Lee también "Charly", integrante de Reencuentro Norteño, entre las víctimas de la masacre en Salamanca; despiden al músico en redes

De acuerdo con el especialista, esta masacre fue en un territorio del CJNG, de ahí que la principal línea de investigación es que Los Marros perpetraron el ataque, aunque hasta ayer ningún grupo se había pronunciado.

La pugna entre ambos grupos ha llevado a que desde 2018 la violencia en Salamanca haya escalado a niveles alarmantes.

Detener líderes, “cirugía cosmética”

“Detener al líder sin desarticular a la organización es una operación meramente cosmética que el gobierno mexicano ha privilegiado por encima de otras estrategias desde hace varios gobiernos. Aunque hoy extraditaran a El Marro a Estados Unidos, él ya tiene sustituto dentro de su cártel, y lo tiene desde hace mucho tiempo”, afirmó Víctor Hernández, especialista en seguridad de la Universidad Iberoamericana.

“Ha funcionado pelearle la plaza al Cártel Jalisco porque, en realidad, no es un ente homogéneo, sino más bien una suerte de constelación o confederación de cárteles”, especificó Víctor Hernández.