Culiacán. - En la zona del fraccionamiento Santa Fe fue localizado envuelto en plásticos de color negro el cuerpo de una persona que fue decapitada. Es el segundo hecho de este tipo, ya que hace 10 días un cuerpo similar fue localizado en el fraccionamiento Riveras de Tamazula, en Culiacán.

Los datos que se conocen sobre este nuevo hallazgo es que a la víctima le colocaron dos cartulinas de color fosforescente con mensajes en los que se justifica su muerte, por lo que la Fiscalía General del Estado levanto el cuerpo y lo envió al Servicio Mèdico Forense.

Una llamada anónima a las líneas de emergencia notificó que en un área que conecta al Bulevar Santa Fe, del fraccionamiento del mismo nombre, se encontraba el cuerpo de una persona envuelto en hules de color negro, al verificar el hecho, se descubrió que este había sido decapitado.

Lee también Puebla, octavo lugar nacional en casos de extrema violencia; registró 203 en 2025

El pasado sábado 17 de enero, en una de las calles del fraccionamiento Riveras de Tamazula, en Culiacán, fue localizado el cuerpo de una persona decapitada, envuelto en hules negros y se presume que su cabeza fue colocada en una hielera sellada que fue abandonada en esa misma zona, con un mensaje escrito en una cartulina.

Se conoció que la víctima es del sexo masculino, el cual vestía un pantalón deportivo, playera, atado de pies y manos, con una cinta en color gris, y de complexión mediana.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL