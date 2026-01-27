Los hechos de violencia extrema en Puebla -como masacres, mutilaciones, descuartizamientos, calcinamientos, torturas y asesinatos de infantes- registraron un incremento durante el año pasado, según documentó la organización civil Causa en Común.

Al presentar su informe anual denominado “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos”, la ONG reportó durante el 2025 un total de 203 casos de extrema violencia con 106 víctimas en territorio poblano.

Las cifras muestran un aumento de la crueldad en la violencia criminal, pues durante el 2024 registró 152 hechos de violencia extrema (51 menos que en 2025), aunque un mayor número de víctimas con 248.

Lee también Armenta dice que Puebla ha disminuido su incidencia delictiva; agradece inversiones en la entidad y apoyo tras inundaciones

Causa en Común considera como “atrocidad” el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo, así como la muerte de un alto número de personas, asesinatos de personas especialmente vulnerables o de interés político y para provocar terror.

El informe del 2025 ubicó a Puebla en el octavo lugar nacional en casos de extrema violencia, solo por debajo de Sinaloa con 641 hechos; Guanajuato con 477; Guerrero con 384; Chihuahua con 367; Michoacán con 321; Jalisco con 232, y Baja California con 217.

La organización documentó 64 casos de tortura; 22 hechos de mutilación y descuartizados; 17 asesinatos con crueldad de mujeres; así como siete casos de masacres, fosas clandestinas y calcinamientos, además de casos de terrorismo (5) y linchamientos (3).

Lee también Caen 26 generadores de violencia en Hidalgo en una semana; autoridades destacan decomiso de 529 dosis de droga

Durante el 2024, Puebla registró un total 152 hechos de violencia extrema, según documentó la misma organización Causa en Común.

La ONG reportó al menos 248 víctimas. Los casos más violentos fueron por el delito de tortura, con 36 hechos; también se registraron 21 casos de asesinato de mujeres con crueldad extrema; además de 16 eventos de violación agravada.

Causa en Común registró 12 actos violentos contra la autoridad; 12 casos de mutilación descuartizamiento y destrucción de cadáveres; 11 asesinatos de menores de edad y adolescentes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL