¡El Mural de los Poblanos se celebra la primera temporada del año con el Festival Gastronómico del Pulque! Puebla tiene muchas virtudes y una de ellas es la amplia oferta gastronómica que tienen, y en este restaurante se reunirán dos chefs para cocinar las mejores recetas para honrar al pulque.

En esta edición, colaboran con el chef invitado Eduardo Luna, del restaurante Valiente Kitchen Bar, en Cholula para crear un menú inspirado en platillos típicos de la cocina mexicana que se unen con el pulque, y en Menú te contamos todo lo que tienes que saber al respecto.

¿Cuándo será el Festival Gastronómico de Pulque Puebla 2026?

Elaborado a partir de la savia del maguey mediante un proceso de fermentación, el pulque se conserva en nuestras tradiciones culinarias gracias al trabajo artesanal de los maestros tlachiqueros.

Este conocido “elixir ancestral” es un tesoro gastronómico milenario que el Mural de los Poblanos estará celebrado del 12 de enero al 15 de febrero durante el Festival Gastronómico de Pulque Puebla 2026.

¿Qué habrá en el Festival del Pulque en Mural de los Poblanos?

El principal atractivo de este festival será la participación del chef invitado Eduardo Luna, recocido por su trayectoria en restaurantes de alto nivel, que se une con el chef David Fuentes, la cabeza del Mural de Los Poblanos.

Esta colaboración dio como resultado un menú especial que contará con platillos como:

Tostada de cecina: tostadas de maíz horneadas, frijoles refritos con chorizo, cecina macerada con pulque, y cremoso de aguacate con menta.

Tlacoyos de mollejas de ternera: relleno de queso de flor de Atlixco y hoja santa, mollejas a la parrilla, salsa borracha con pulque, escabeche de verdolaga, y salsa de chile güero.

Milanesa de ternera: ternera marinada en pulque, arroz al pulque, hierbas finas y camote horneado.

Así como con postres como:

Helado de pulque

Tartaleta de flan de pulque

Merengue de pulque

Todo maridado con pulque, aunque si prefieres, también está la opción de acompañarlos de vino, te sugerimos el blanco y el rosado de Monte Xanic, o bien, con un mezcalito, especialmente el mezcal artesanal poblano Yuku Savi, puedes elegir entre el Pitzometl, el Candelillo o el Papalometl.

¡Así es! Habrá pulque natural y curado todo el día durante la duración del festival.

¿La mejor parte? Se trata de un pulque artesanal elaborado por el especialista Alberto Rincón, proveniente de San Mateo Ozolco, un pueblo a las faldas del Popocatépetl.

Mural de los Poblanos

Dirección: 16 de Septiembre 506, Centro, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla.

Horarios: todos los días de 08:00 a 00:00 hrs.

IG: @muraldelospoblanos

También, si quieres probar la cocina del chef invitado, Eduardo Luna, te pasamos los datos de su restaurante.

Valiente Kitchen Bar

Dirección: Av. 8 Ote. 230, Centro, Cholula de Rivadavia, Puebla.

Horarios: miércoles a sábado de 14:30 a 23:00 hrs. domingo de 13:30 a 18:00 hrs.

IG: @valientekitchenbar

