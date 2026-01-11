Más Información

Sheinbaum retrasa mañanera de este lunes; pidió a Cancillería mayor comunicación con EU e incluso llamada con Trump

Sheinbaum retrasa mañanera de este lunes; pidió a Cancillería mayor comunicación con EU e incluso llamada con Trump

Mark Ruffalo y Wanda Sykes protestan contra ICE en los Globos de Oro con pines de “Be good”

Mark Ruffalo y Wanda Sykes protestan contra ICE en los Globos de Oro con pines de “Be good”

Quién es quién en el asesinato de Carlos Manzo; exfuncionario, taxista y jefes de célula, estas eran las funciones de los ocho detenidos

Quién es quién en el asesinato de Carlos Manzo; exfuncionario, taxista y jefes de célula, estas eran las funciones de los ocho detenidos

Reportan dos mujeres desaparecidas en Veracruz; acudieron al funeral del reportero de nota roja, Carlos Ramírez

Reportan dos mujeres desaparecidas en Veracruz; acudieron al funeral del reportero de nota roja, Carlos Ramírez

Del Toro pierde el Globo de Oro a mejor dirección; sigue la cobertura minuto a minuto de la gala

Del Toro pierde el Globo de Oro a mejor dirección; sigue la cobertura minuto a minuto de la gala

¿Quién es Sady Loaiza?; el funcionario venezolano que hoy dirige la innovación de libros de texto en la SEP

¿Quién es Sady Loaiza?; el funcionario venezolano que hoy dirige la innovación de libros de texto en la SEP

Culiacán.- Antonio Rocha Moya, hermano del gobernador de Sinaloa, , falleció este domingo, según informó el gobierno del estado a través de una esquela que publicó en redes sociales.

“El Gobierno del estado de Sinaloa expresa sus más sinceras condolencias al gobernador Rubén Rocha Moya y a su familias, por el sensible fallecimiento de su hermano Sr. Antonio Rocha Moya.

“Acompañamos con respeto y solidaridad a sus seres queridos en este momento de profundo dolor, deseando que encuentren fortaleza y consuelo”, se lee en el mensaje.

Lee también

A las condolencias se han sumado funcionarios estatales y municipales de Sinaloa, así como la, entre muchos otros.

Medios locales indicaron que, hasta la noche del domingo, se desconocían las causas del deceso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]