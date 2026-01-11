Más Información
Culiacán.- Antonio Rocha Moya, hermano del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, falleció este domingo, según informó el gobierno del estado a través de una esquela que publicó en redes sociales.
“El Gobierno del estado de Sinaloa expresa sus más sinceras condolencias al gobernador Rubén Rocha Moya y a su familias, por el sensible fallecimiento de su hermano Sr. Antonio Rocha Moya.
“Acompañamos con respeto y solidaridad a sus seres queridos en este momento de profundo dolor, deseando que encuentren fortaleza y consuelo”, se lee en el mensaje.
A las condolencias se han sumado funcionarios estatales y municipales de Sinaloa, así como la Universidad Autónoma de Sinaloa, entre muchos otros.
Medios locales indicaron que, hasta la noche del domingo, se desconocían las causas del deceso.
aov
